 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июня

23 Июня

Популярное

Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла

Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Общество,  Фото:Росгвардия по РБ
Труженики тыла и дети войны получили подарки

Накануне парада Победы, который состоится сегодня, 24 июня, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии навестили тружеников тыла и детей войны. Более 50 человек в Улан-Удэ и районах Бурятии получили подарки, продуктовые наборы и поздравления.

- Самое главное, желаю вам крепкого здоровья, побольше тепла и внимания от дорогих и близких людей. Огромное вам спасибо, за Великую Победу, за наше мирное небо! – поздравил ветеранов заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии полковник полиции Сергей Звездин.



В Баунтовском эвенкийском районе сотрудники отделения вневедомственной охраны поздравили с 90-летием труженицу тыла Дыжит Рабсаловну Нимаеву. Росгвардейцы пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия и вручили подарок.
Росгвардия День Победы Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Общество, 24.06.2020
Движение в центре будет перекрыто до часа дня
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Общество, 24.06.2020
Труженики тыла и дети войны получили подарки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Общество, 24.06.2020
Лидерами стали Карелия и Астраханская область
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Общество, 24.06.2020
Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
Общество, 24.06.2020
Бурятия по этому показателю на четвёртом месте в ДФО
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 24.06.2020
В Улан-Удэ до +25 градусов
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Общество, 23.06.2020
Соревнования запланированы на октябрь этого года
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Общество, 23.06.2020
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Общество, 23.06.2020
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Общество, 23.06.2020
Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
Общество, 23.06.2020
Мероприятия проводятся без привлечения школьников
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
Общество, 23.06.2020
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
Общество, 23.06.2020
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Общество, 23.06.2020
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 23.06.2020
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^