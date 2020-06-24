Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла

Труженики тыла и дети войны получили подарки
Накануне парада Победы, который состоится сегодня, 24 июня, сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии навестили тружеников тыла и детей войны. Более 50 человек в Улан-Удэ и районах Бурятии получили подарки, продуктовые наборы и поздравления.
- Самое главное, желаю вам крепкого здоровья, побольше тепла и внимания от дорогих и близких людей. Огромное вам спасибо, за Великую Победу, за наше мирное небо! – поздравил ветеранов заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии полковник полиции Сергей Звездин.
В Баунтовском эвенкийском районе сотрудники отделения вневедомственной охраны поздравили с 90-летием труженицу тыла Дыжит Рабсаловну Нимаеву. Росгвардейцы пожелали ветерану крепкого здоровья и благополучия и вручили подарок.
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Труженики тыла и дети войны получили подарки
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