Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки

Лидерами стали Карелия и Астраханская область



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.



Большинство россиян (по 30,51%) предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте — Крым: 18,64% туристов с удовольствием ловят морепродукты.



По данным опроса Tvil.ru про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край (5,93%), Волгоградскую область (3,39%), а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области (по 2,54%). Замкнула десятку Иркутская область — 0,85% голосов.



Десять самых лучших мест для рыбалки в России:



1-2. Карелия и Астраханская область, 30,51%*

3. Крым, 18,64%

4. Краснодарский край, 5,93%

5. Волгоградская область, 3,39%)

6-7-8-9. Ленинградская, Московская, Ростовская и Тверская области, 2,54%

10. Иркутская область, 0,85%





* По данным опроса соцсетей





