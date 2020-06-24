Лидерами стали Карелия и Астраханская область
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.
Большинство россиян (по 30,51%) предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте — Крым: 18,64% туристов с удовольствием ловят морепродукты.
По данным опроса Tvil.ru про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край (5,93%), Волгоградскую область (3,39%), а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области (по 2,54%). Замкнула десятку Иркутская область — 0,85% голосов.
Десять самых лучших мест для рыбалки в России:
1-2. Карелия и Астраханская область, 30,51%*
3. Крым, 18,64%
4. Краснодарский край, 5,93%
5. Волгоградская область, 3,39%)
6-7-8-9. Ленинградская, Московская, Ростовская и Тверская области, 2,54%
10. Иркутская область, 0,85%
* По данным опроса соцсетей
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Движение в центре будет перекрыто до часа дня
Труженики тыла и дети войны получили подарки
Лидерами стали Карелия и Астраханская область
Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать
Бурятия по этому показателю на четвёртом месте в ДФО
В Улан-Удэ до +25 градусов
Соревнования запланированы на октябрь этого года
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме
Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
Мероприятия проводятся без привлечения школьников
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов