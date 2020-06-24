 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Июня

23 Июня

Популярное

Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки

Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Лидерами стали Карелия и Астраханская область

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Всемирному дню рыболовства, 27 июня, опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые лучшие места для рыбалки.

Большинство россиян (по 30,51%) предпочитают рыбачить в Карелии и Астраханской области. На третьем месте — Крым: 18,64% туристов с удовольствием ловят морепродукты.

По данным опроса Tvil.ru про самые лучшие места для рыбалки, туристы отметили Краснодарский край (5,93%), Волгоградскую область (3,39%), а также Ленинградскую, Московскую, Ростовскую и Тверскую области (по 2,54%). Замкнула десятку Иркутская область — 0,85% голосов.

Десять самых лучших мест для рыбалки в России:

1-2. Карелия и Астраханская область, 30,51%*
3. Крым, 18,64%
4. Краснодарский край, 5,93%
5. Волгоградская область, 3,39%)
6-7-8-9. Ленинградская, Московская, Ростовская и Тверская области, 2,54%
10. Иркутская область, 0,85%


* По данным опроса соцсетей


рыбалка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
В Улан-Удэ ограничат движение транспорта из-за парада Победы
Общество, 24.06.2020
Движение в центре будет перекрыто до часа дня
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Росгвардейцы Бурятии пришли с подарками к труженикам тыла
Общество, 24.06.2020
Труженики тыла и дети войны получили подарки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Иркутская область в десятке лучших мест для рыбалки
Общество, 24.06.2020
Лидерами стали Карелия и Астраханская область
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Салют в день парада в Улан-Удэ начнут на час позже
Общество, 24.06.2020
Количество зрителей непосредственно на месте салюта, возможно, будут ограничивать
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
67% пациентов с коронавирусом выздоровели в Бурятии
Общество, 24.06.2020
Бурятия по этому показателю на четвёртом месте в ДФО
В Бурятии сегодня дождливо
В Бурятии сегодня дождливо
Общество, 24.06.2020
В Улан-Удэ до +25 градусов
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Шахматисты Бурятии посоревнуются в го и шахматы на спартакиаде
Общество, 23.06.2020
Соревнования запланированы на октябрь этого года
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Ламы Иволгинского дацана помолятся за воинов из книги памяти Бурятии
Общество, 23.06.2020
XI том книги памяти включает в себя более 10000 имён павших бойцов
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Общество, 23.06.2020
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Общество, 23.06.2020
Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
Общество, 23.06.2020
Мероприятия проводятся без привлечения школьников
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
В Монголию из Бурятии отправлен поезд для ликвидации последствий стихии
Общество, 23.06.2020
Из-за сильных дождей были размыты участки пути Агуйт – Наран Элгэн – Оорцог-Энгэр
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
В Братске ветерана поздравили с 99-летием
Общество, 23.06.2020
Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
В Бурятии стартовала благотворительная акция «Красная гвоздика»
Общество, 23.06.2020
Полученные средства пойдут на оказание медицинской помощи ветеранам боевых действий
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
В Бурятии не останется ни одного обманутого дольщика
Общество, 23.06.2020
Об этом уверенно заявил глава Алексей Цыденов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^