Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели

Вопрос о выплатах стал самым популярным в прямом эфире с главой Бурятии
Все оставшиеся выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии должны быть произведены до конца этой недели. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира на YouTube. Вопросы о выплатах сыпались в чат постоянно, на протяжении всего эфира.
Во время пандемии коронавируса президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает регионального прожиточного минимума. Документ предусматривает ежемесячные выплаты. В Бурятии размер пособия составил 6032 рубля на одного ребёнка – это половина «детского» прожиточного минимума в республике.
- Тонкость в том, что проверяется, не лишены ли родители родительских прав. Также проверяется уровень дохода семьи, так как выплаты привязана к нормативу дохода на одного члена семьи. Проверяют ЗАГС, налоговая, МВД – каждую заявку. Поэтому проверка занимает какое-то время, - пояснил Алексей Цыденов.
По его словам, специалисты сейчас работают без выходных. В том числе для их работы отдали компьютерный зал Национального библиотеки.
- Земляки, работаем. До конца недели все выплаты будут сделаны, - сказал Алексей Цыденов.
- Татьяна Александровна, до конца недели! – отдельно обратился он к министру соцзащиты населения Татьяне Быковой, которая точно должна смотреть данный прямой эфир.
Для того чтобы получить выплату, достаточно заполнить заявление на портале Госуслуг, указать адрес постоянной регистрации или адрес регистрации по месту пребывания, полный перечень членов семьи, сведения об иных доходах и способ получения выплаты. Если такой возможности нет, нужно обратиться по предварительной записи в МФЦ, либо в отделы социальной защиты населения по месту жительства. Для назначения выплаты от граждан требуется минимум сведений, вся необходимая информация запрашивается отделами в рамках межведомственного взаимодействия.
Все выплаты на детей от 3 до 7 лет в Бурятии произведут до конца недели
Общество, Фото:
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