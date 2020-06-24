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В Бурятии сегодня дождливо

В Бурятии сегодня дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ до +25 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём местами ливни, возможен град. Ветер ночью слабый, днём переменный 7-12, при грозах порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью 9-14, местами 2-7 тепла, днём 23-28, местами 17-22 тепла.

В Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью 11-13, днём 23-25 тепла.
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