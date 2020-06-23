В Иволгинском дацане Бурятии освятили нефритовую статую



По её словам, затем 3 года уникальная статуя Зелёной Тары выставлялась в одной из галерей Иркутска, и вот, наконец, прибыла, как и планировалось изначально, в Иволгинский дацан. В дальнейшем она займёт своё место на алтаре дугана Зелёной Тары.



- Нефрит, из которого изготовлена статуя, выбран неслучайно, - говорит Ганжур лама, - ведь это ценный камень, который особо почитается в буддизме, также немаловажную роль сыграло и то, что в нашей республике существует несколько месторождений нефрита. Ну и, конечно, именно этот камень соответствует по цвету божества - Зелёной Тары.



Сразу после того, как статуя буддийского божества, оказывающего из великого сострадания быструю помощь всем обращающимся, прибыла в дацан, ламы, как это и положено, вложили в неё ритуальную закладку. Также они вывели, согласно астрологическим расчётам, день и время проведения рабнай.











С 21 июня статуе божества можно будет поклониться в дугане Зелёной Тары.











20 июня во дворце Этигэлова прошло освящение нефритовой статуи Зелёной Тары. Об этом сообщили в пресс-службе Иволгинского дацана.- Во Дворце Хамбо Ламы Этигэлова ламы Иволгинского дацана под руководством Ширээтэ Ламы Аюра Цырендылыкова провели рабнай (освящение) нефритовой статуи Зелёной Тары. Инициатива изготовить такую статую принадлежит почётному ректору Буддийского университета Ганжур ламе Раднаеву, который 8 лет назад заказал изготовление статуи в Иркутске в мастерской Бакутов, - рассказала руководитель пресс-службы дацана Алла Намсараева.