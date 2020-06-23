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Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал

Интеллектуалы Бурятии сразятся за путёвки на Байкал
Общество,  Фото:pixabay.com
Финальные игры проекта «Яйцо или курица?» состоятся в онлайн-режиме

В Бурятии 27 и 28 июня в режиме онлайн пройдут отборочные игры интерактивного интеллектуального проекта «Яйцо или курица?». Игры станут финальной частью проекта, подведут итоги тренировок и выявят сильнейших участников. Организаторы надеются, что в дальнейшем игроки создадут свою команду и будут участвовать на турнирах.

Отборочные игры пройдут в два этапа. 27 июня состоится отборочный этап – участники сразятся в «Многоборье». 28 июня, на финальном этапе, лучшие 9 игроков по результатам предыдущего тура сыграют в «Свою игру».

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией IV открытый кубок Дальнего Востока во Владивостоке отменён. Поэтому вместо путёвок на кубок три победителя отборочных игр будут награждены путёвками в Байкальский лагерь интеллектуальных игр, который пройдёт с 27 июля по 6 августа на Байкале. В путёвку включены проезд с Иркутска до лагеря и обратно плюс проживание на турбазе с питанием и программой, включающей интеллектуальные игры. Об этом сообщает пресс-служба ЦБС Улан-Удэ.

Возрастное ограничение 18+
интеллектуальные игры Бурятия Байкал
 
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