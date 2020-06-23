В Бурятии в пустовавшей 30 лет теплице создали лесной питомник

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

13-й лесной питомник появился в Бурятии



Работники Усть-Баргузинского лесхоза создали лесной питомник. Более 30 лет пустовала теплица, в которой в советское время сотрудники лесхоза выращивали помидоры и огурцы. В этом году здесь было решено создать питомник для выращивания сеянцев сосны. Теплицу лесники переоборудовали в навес, чтобы обеспечить будущим сеянцам солнечный свет и доступ свежего воздуха, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



- В мае ещё лежал снег, поэтому питомник посеяли, как только прогрелась земля. За столько лет на этой территории образовался большой слой дерна, его помогли расчистить лесопользователи со специализированной техникой, - рассказал директор Усть-Баргузинского лесхоза Юрий Ефимов.



После снятия дерна, лесники разровняли поверхность, очистили её от сорняков и мусора, и подготовили почву. Семена сосны также подверглись специальной обработке – их обработали в слабом растворе перманганат калия для быстрой и большей всхожести.



На своём, хоть и небольшом питомнике, лесники высеяли более 3,5 кг семян. Такого количества сеянцев хватит, чтобы восстановить более 360 га погибшего леса. Эта площадь сравнима с площадью 514 футбольных полей.



Питомник в Баргузинском районе стал 13-м по счёту питомником в республике. Ежегодно лесники получают с питомников более шести миллионов сеянцев сосны.







