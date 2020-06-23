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В Бурятии юные лесники озеленили сквер

В Бурятии юные лесники озеленили сквер
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Сосны, яблоньки и черёмухи появились в сквере села Буй

Лесники и ребята из школьных лесничеств проводят мероприятия по озеленению. Так, в сквере села Буй Бичурского района прошла посадка саженцев, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

Ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» помогли сотрудникам Буйского лесхоза высадить 50 саженцев сосны, яблоньки и черёмухи.

Перед посадкой лесники провели инструктаж. Они показали, как правильно выкопать ямку и посадить саженец. Результатом этого совместного труда стал красивый сквер.

- Ребёнок, который сам посадил дерево, в будущем не вырубит, не подожжёт его. Таким образом, мы развиваем в детях бережное отношение и любовь к природе, - отмечают сотрудники Буйского лесхоза.
озеленение лесники
 
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