В Бурятии юные лесники озеленили сквер

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Сосны, яблоньки и черёмухи появились в сквере села Буй



Лесники и ребята из школьных лесничеств проводят мероприятия по озеленению. Так, в сквере села Буй Бичурского района прошла посадка саженцев, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Ребята из школьного лесничества «Юный лесовод» помогли сотрудникам Буйского лесхоза высадить 50 саженцев сосны, яблоньки и черёмухи.



Перед посадкой лесники провели инструктаж. Они показали, как правильно выкопать ямку и посадить саженец. Результатом этого совместного труда стал красивый сквер.



- Ребёнок, который сам посадил дерево, в будущем не вырубит, не подожжёт его. Таким образом, мы развиваем в детях бережное отношение и любовь к природе, - отмечают сотрудники Буйского лесхоза.

