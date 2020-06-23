Медсестра психдиспансера в Бурятии получила почётную грамоту минздрава России

Людмила Суворова трудится в сфере здравоохранении уже почти полвека
Работников республиканского психоневрологического диспансера в Улан-Удэ наградили ко Дню медицинского работника. Почётной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации удостоена медицинская сестра функциональной диагностики Людмила Суворова. У неё богатый опыт, стаж работы в здравоохранении составляет 48 лет.
Благодарственные письма главы Бурятии получили другие опытные специалисты. Ими стали медицинский регистратор Наталья Вакух, со стажем работы в здравоохранении 26 лет; медицинская сестра палатная Татьяну Мартынову – стаж работы в здравоохранении 45 лет; специалист по охране труда Людмила Киселёва - стаж работы в здравоохранении 13 лет.
Почётными грамотами министерства здравоохранения Бурятии награждены сразу 13 сотрудников диспенсера. В этом списке оказались не только медики, но и другие специалисты, труд которых также очень важен.
Награды получили заведующая отделением, врач-психиатр Евдокия Хобракова; врач-терапевт Татьяна Иванова; врач-статистик Бальжит Доржиева; младший медицинский брат по уходу за больными Денис Боболев; медицинский регистратор Галина Куприянова; медицинская сестра палатная Ольга Руденко; старшая медицинская сестра Наталья Соколова; младшая медицинская сестра по уходу за больными Татьяна Орешкина; медицинская сестра палатная Надежда Самойлова; младший медицинский брат по уходу за больными Василий Кушнарев; бухгалтер по питанию Наталья Рубанская; документовед Аюна Байнзурова; слесарь-сантехник Владимир Цыбиков.
Республиканский психоневрологический диспансер сегодня - это единственное в Бурятии медицинское учреждение, оказывающее населению гарантированную государством психиатрическую и психотерапевтическую помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», в государственных медицинских организациях Бурятии День медика отмечают 22 636 работников здравоохранения: врачей, средних медицинских работников, санитаров и водителей санитарного транспорта. В службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека трудятся 711 специалистов. Последние три месяца все медики работают в усиленном режиме.
Медсестра психдиспансера в Бурятии получила почётную грамоту минздрава России
Общество, Фото:
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