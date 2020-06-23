Сотрудников перинатального центра Бурятии наградили ко Дню медработника

Награды получили многие работники: от врачей до санитарок
Сотрудникам Республиканского перинатального центра в Улан-Удэ вручили награды в честь Дня медицинского работника. Звание «Заслуженный врач Республики Бурятия» получила врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Татьяна Дугоржапова. Она работает в перинатальном центре более 30 лет, оказывая всю экстренную и плановую гинекологическую помощь: операции, ультразвуковая диагностика, обслуживание санавиации.
Медалью «За заслуги перед здравоохранением Республики Бурятия II степени» получили: старшая медсестра отделения детской реанимации Юлия Кожевникова и диетсестра пищеблока Оксана Хохрякова. Их труд очень ответственен. В этом отделении выхаживают недоношенных детей, зачастую маловесных – от 500 граммов.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ выходили малыша весом 400 граммов, ростом – 25 сантиметров. Ребёнок родился в январе этого года. В октябре 2019 года в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилась девочка на сроке беременности матери 23 недели. Вес малышки составил всего 500 граммов. В длину она была чуть больше письменной ручки.
Благодарственным письмом республиканского минздрава награждены врачи анестезиологи-реаниматологи Жигмит Доржиев и Бадмажап Мункуев.
Отделение приёмного покоя с розовыми боксами, которое принимает роды у женщин, заражённых COVID-19. Здесь работники ответственны за принятие рожениц и правильную маршрутизацию здесь работников тоже не оставили без внимания. Благодарственное письмо глав Бурятии вручили акушерке Ринчиновой. Также аналогичную награду вручили акушерке женской консультации Елене Хлопицкой.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле заражённая коронавирусом женщина родила здорового ребёнка. Врачи, принимавшие роды, были в защитных костюмах. Сами роды проходили в отдельном боксе.
Почётной грамотой Народного Хурала удостоена медсестра гинекологии №1 Светлана Просвиренникова. Почётной грамотой республиканского минздрава награждены семь человек, из них заведующая родильным отделением Людмила Намжилова, заведующая акушерским отделением Аурика Ли-Ван-Хай, Баир Батомункуев заведующий отделение детской реанимации, медсестра отделения новорождённых - Будожапова Э.В.; старшая медсестра Централизованного стерилизационного отделения (ЦСО) Арюна Баторова; санитарка отделения приёмного покоя Янькова Г.Р.; Ольга Матханова – медицинский психолог отделения охраны репродуктивного здоровья.
Не осталась в стороне и мэрия города. Почётными грамотами администрации Улан-Удэ награждён врач-неонатолог Надежда Ильюнова и санитарка оперблока Дорофеева И.К. Также почётные грамотные Администрации Октябрьского района награждены две акушерки родового отделения Мункуева Г.В. и Ухнеева Г.Г.; медсестра отделения реанимации Тихмановская М.А.; медсестра гинекологического отделения №2 Евреева Д.Ж., на сегодня она трудится в «ковидном» госпитале на ул. Солнечная; санитарка отделения детской реанимации Базарова Т.Ц., санитарка родильного отделения Моноева Э.Э.
Конечно, сам перинатальный центр не мог оставить в стороне своих работников. Почётными грамотами Республиканского перинатального центра награждены 15 сотрудников, в основном это младшие медицинские сёстры, санитарки, уборщики, дезинфекторы.
- Не остались без внимания ни врачи, ни санитарки, ни медицинские сёстры… Обеспечивающие важный для нас процесс – это пищеблок, дезинфекция, ЦСО, уборщики и т.д., - рассказали «Байкал-Daily» в перинатальном центре.
Кроме того, любая грамота подкреплялась денежным вознаграждением. Поэтому ко Дню медработника сотрудники получили ещё и материальную помощь.
Сотрудников перинатального центра Бурятии наградили ко Дню медработника
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