В Братске ветерана поздравили с 99-летием

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

Участник Великой Отечественной отметил свой день рождения 22 июня



22 июня — этот день стал особенным для ветерана Великой Отечественной войны из Братска. Александр Ильич Торченюк вчера отметил свой день рождения. Ему исполнилось 99 лет.



- Символично, что именно сегодня в День памяти и скорби, наш уважаемый земляк отмечает день рождения. Человек, прошедший тяжёлый путь и, отвоевавший для нас мирное небо над головой, родился в этот значимый для всех нас день. Мы гордимся, что знаем вас и живём в одном городе, – обратился к ветерану мэр Братска Сергей Серебренников.



Александр Ильич Торченюк прошёл всю Великую Отечественную. Служил на 1-м Белорусском фронте в разведбате. Всегда был на передовой, дошёл до Берлина. В победном 1945 году принимал участие в первом параде Победы. Награждён «Орденом Славы II и III степени», «Орденом Великой Отечественной войны II степени», медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу над Германией», а также медалью маршала Жукова.



Творческие коллективы КДЦ «Современник» подготовили для Александра Ильича творческие номера. Ветеран наблюдал за их выступлением с балкона. В завершении к поздравлению присоединились и соседи ветерана, они подпевали вокалистке Надежде Бобурковой.



После творческого поздравления Сергей Серебренников и председатель гордумы Лариса Павлова вручили участнику войны подарки и пожелали здоровья. Об этом сообщает пресс-служба администрации Братска.

