В номинации «7-9 классы» она завоевала два первых места
Учитель физики и информатики средней общеобразовательной школы №1 посёлка Забайкальск Забайкальского края Юлия Гильфанова стала победителем всероссийского конкурса «Информационная безопасность». В номинации «7-9 классы» она заняла два первых места за разработку сценария проведения квеста по киберугрозам и оформление школьного стенда по информационной безопасности.
- Подготовка к конкурсу проходила очень активно. Осваивала новое программное обеспечение Adobe Director (ранее Macromedia Director), предназначенное для создания интерактивных игр, мультимедийных приложений, обучающих электронных курсов. Разрабатывала интерактивные задания с креативным содержанием, чтобы учащимся было интересно проходить этапы квеста. Квест был разработан в игровой форме с интерактивными заданиями и теоретическим материалом. Так как тема информационная безопасность уже освещена на многих ресурсах в виде тестов, уроков, то хотелось раскрыть её интересно, креативно, интерактивно, – рассказывает победитель Юлия Гильфанова.
В основе её веб-квеста интерактивная игра с прохождением заданий и зарабатыванием баллов. Диалог, составленный в стихотворной форме, побуждает учеников к активным действиям – посмотреть, что будет дальше, пройти игру до конца.
Как отмечает Юлия Гильфанова, при работе с таким интернет-ресурсом у ребят развивается способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений. Участие в квесте позволило каждому игроку проявить свои знания, фантазию, поисковую активность по темам информационной безопасности и кибергигиены. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края.
Учительница из Забайкалья выиграла всероссийский конкурс по кибербезопасности
Общество, Фото:
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