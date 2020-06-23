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В Иркутской области археологи спасают стоянки палеолита

В Иркутской области археологи спасают стоянки палеолита
Общество,  Фото:служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области
Раскопки проводятся на месте строительства автодороги Р-255 «Сибирь»

Первый этап спасательных археологических работ завершён в Усольском районе Иркутской области. Об этом сообщает служба по охране объектов культурного наследия региона.

Раскопки идут на месте строительства обхода Усолья-Сибирского – автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» Новосибирск – Кемерово – Красноярск – Иркутск.

Экспертиза показала, что там находится два археологических объекта. Спасательные работы проводят на площадках, которые попадают в полосу строительства автомобильной дороги. Остальную территорию памятников не трогают.

На первом объекте, который называется «Стоянка Жарки», работы полностью завершены. Их площадь составила 553 квадратных метра. На ней обнаружено 168 единиц археологического и палеонтологического материала. Они находились в двух культуросодержащих горизонтах. Возраст первого – 4-7 тысяч лет (эпоха неолита), второго – 15-20 тысяч лет (палеолит).

Теперь специалисты приступили к работам на втором археологическом объекте – «Стоянке Мальта – Мост 3». Это территория одной из наиболее известных позднепалеолитических стоянок Сибири, которая находится у села Мальта Усольского района на реке Белой. Площадь, на которой работают археологи, составляет шесть гектаров. Вся стоянка составляет около 30 гектаров. Раскопки ведут археологи Иркутского государственного университета. Они будут вскрывать участки так называемыми линиями, ширина каждой составляет 20 метров. После изъятия археологического материала на них начнётся дорожное строительство. Предполагается, что раскопки объекта «Стоянка Мальта – Мост 3» займут три года.

- Проведение раскопок – это обязательная составляющая подготовки к любым строительным работам. Мы должны быть уверены, что при их проведении не пострадал материал, представляющий историческую и культурную ценность. Первоначальный анализ показал, что стоянки более древние, чем изначально предполагалось. Их возраст достигает 30 тысяч лет, – отметил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.
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