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В Чите из-за парада закроют движение всех видов транспорта

В Чите из-за парада закроют движение всех видов транспорта
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дороги будут перекрыты с 5:30 до 13:00

24 июня в Чите будет закрыто движение всех видов транспорта с 5:30 до 13:00 (движение троллейбусов будет закрыто с 8:15 до 13:00):
- по ул. Ленина от ул. П. Осипенко до ул. Богомягкова;
- по ул. Ленинградской от ул. Чкалова до ул. Анохина;
- по ул. Бутина от ул. Чкалова до ул. Анохина;
- по ул. Журавлёва от ул. Чкалова до ул. Анохина;
- по ул. Чайковского от ул. Курнатовского до ул. Ленинградской;
- по ул. Костюшко-Григоровича от ул. Курнатовского до ул. Ленинградской.

Также будет закрыто движение транспорта:
- по ул. Ленина от ул. Кирова до проспекта П. Белика;
- по проспекту П. Белика от ул. Ленина до ул. Крымской;
- по ул. Трактовой от ул. Крымской до ул. Ковыльной;
- по ул. Ковыльной от ул. Трактовой до ул. Красной Звезды;
- по ул. Красной Звезды от ул. Ковыльной до Каштакской кольцевой развязки;
- по обводной дороге от Каштакской кольцевой развязки до ул. Агинский тракт (АЗС №6);
- по ул. Агинский тракт от АЗС №6 до ул. Кирова;
- по ул. Баргузинской от ул. Ленина до ул. Чкалова;
- по ул. Чкалова от ул. Баргузинской до ул. Богомягкова;
- по ул. Богомягкова от ул. Чкалова до ул. Ленина;
- по ул. Журавлёва от ул. Чкалова до ул. Матвеева;
- по ул. Красноармейской от ул. Матвеева до обводной дороги.

Как сообщает пресс-служба администрации Читы, движение перекроют в связи с проведением военного парада, посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Парад в Чите начнётся 24 июня в 10:00. Он состоится без участия зрителей. По главной площади города с соблюдением всех необходимых мер безопасности строем пройдут более двух тысяч военнослужащих. Проедет 73 единицы современной боевой техники, 12 боевых машин времён Великой Отечественной войны. Не обойдётся и без воздушной авиации, сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Чита парад ограничение движения транспорт
 
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