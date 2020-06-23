В Иркутской области работающим пенсионерам продлят больничный до конца самоизоляции

Листок нетрудоспособности оформят без посещения поликлиники



В Иркутской области работающие граждане в возрасте 65 лет и старше, выбравшие режим самоизоляции, смогут получить больничный с 15 июня до окончания срока соблюдения режима самоизоляции, установленного в регионе.



В соответствии с постановлениями правительства Российской Федерации от 18 июня 2020 года №876 «О внесении изменений во Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» и от 1 апреля 2020 года №402 «Об утверждении Временных правил оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше» следует сообщить работодателю способом, исключающим личное присутствие (по телефону, СМС, электронной почте и т.д.), о намерении получить электронный больничный лист на период нахождения на карантине с 15 июня до окончания срока соблюдения режима самоизоляции, установленного в Иркутской области.



Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен на основании сведений, переданных работодателем в фонд социального страхования РФ, без посещения медицинской организации. На основании этих же сведений фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине.



В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и недопущения распространения указанного вируса на территории России, необходимо на период действия электронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим изоляции.



Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения о электронных листках нетрудоспособности можно в электронном кабинете застрахованного (https://lk.fss.ru/recipient/). Для входа в личный кабинет используется логин и пароль единого портала государственных и муниципальных услуг.



В случае несоблюдения режима самоизоляции застрахованные лица возмещают фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством России. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.



