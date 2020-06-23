Синоптики опубликовали прогноз на три дня
В ближайшие дни в Бурятии ожидается тёплая, но дождливая погода.
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём местами ливни, возможен град. Ветер ночью слабый, днём переменный 7-12, при грозах порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +2, +7, днём +23, +28, местами +17, +22 тепла.
Завтра, 24 июня, в Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +23, +25.
25 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +25, +30, местами +18, +23.
26 июня по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15, местами +3, +8, днём +28, +33, местами +20, +25.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 21 июня, в Улан-Удэ прошёл сильный ливень. Основной удар стихии взял на себя 101-й микрорайон, где размыло дороги.
В Бурятию придут ливни и град
Общество, Фото:
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