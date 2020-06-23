 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

В Бурятию придут ливни и град

В Бурятию придут ливни и град
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Синоптики опубликовали прогноз на три дня

В ближайшие дни в Бурятии ожидается тёплая, но дождливая погода.

По данным Бурятского гидрометцентра, 24 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы, днём местами ливни, возможен град. Ветер ночью слабый, днём переменный 7-12, при грозах порывистый до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +2, +7, днём +23, +28, местами +17, +22 тепла.

Завтра, 24 июня, в Улан-Удэ днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер ночью слабый, днём восточный 7-12 м/с. Температура ночью +11, +13, днём +23, +25.

25 июня по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, при грозах порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +9, +14, местами +1, +6, днём +25, +30, местами +18, +23.

26 июня по республике ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременные дожди, грозы. Утром при прояснении туманы. Ветер восточный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15, местами +3, +8, днём +28, +33, местами +20, +25.

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье, 21 июня, в Улан-Удэ прошёл сильный ливень. Основной удар стихии взял на себя 101-й микрорайон, где размыло дороги.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии родила ещё одна пациентка с коронавирусом
В Бурятии родила ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество, 23.06.2020
Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общественные организации Бурятии направляют наблюдателей на голосование по поправкам в Конституцию
Общество, 23.06.2020
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Улан-удэнцы массово посигналят после парада Победы
Улан-удэнцы массово посигналят после парада Победы
Общество, 23.06.2020
Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»  
В Бурятию придут ливни и град
В Бурятию придут ливни и град
Общество, 23.06.2020
Синоптики опубликовали прогноз на три дня
Медики из Бурятии снялись в ролике с врачами Дальнего Востока
Медики из Бурятии снялись в ролике с врачами Дальнего Востока
Общество, 23.06.2020
Медики рассказали о своём долге и о том, почему выбрали эту профессию
Жителей Бурятии просят голосовать по поправкам в Конституцию в перчатках и масках
Жителей Бурятии просят голосовать по поправкам в Конституцию в перчатках и масках
Общество, 23.06.2020
Общественная палата Бурятии рассказала о мерах безопасности на голосовании о поправках в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Общество, 23.06.2020
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
10 специалистов Роспотребнадзора из Бурятии наградили за борьбу с COVID-19
Общество, 23.06.2020
Они получили орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
В Иркутской области более 6 тысяч случаев заболевания коронавирусом
Общество, 23.06.2020
В регионе изменилась статистика по летальным случаям
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары
Общество, 23.06.2020
Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
В Улан-Удэ из-за коронавируса застрял цирк
Общество, 23.06.2020
Многие горожане видели в центре Улан-Удэ цирк, застрявший в городе из-за коронавируса. Как переживает цирк нелёгкое время, как себя сейчас чувствуют звери, и детёныши каких животных родились здесь за время разразившейся в стране пандемии, узнавал «Байкал-Daily»
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
Общество, 23.06.2020
Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»
Общество, 23.06.2020
Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
Общество, 23.06.2020
Четырём из них грозит уголовная ответственность

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^