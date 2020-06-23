Мероприятия проводятся без привлечения школьников
В Улан-Удэ начались тренировки по проведению единого государственного экзамена (ЕГЭ). Они нужны для отработки организационных и технологических процедур на ЕГЭ.
Мероприятия проходят без привлечения школьников в пунктах проведения экзаменов (ППЭ) в соответствии с графиком: 23 июня в СОШ №18; 25 июня – во всех ППЭ и 26 июня – английский в СОШ №№ 1, 3, 14, 25 и 35.
Тренировочные экзамены полностью повторяют сдачу ЕГЭ. В том числе скачивается ключ доступа к печати материалов, фиксируется время начала и завершения экзамена, передаются акты технической готовности и журналы проведения экзаменов.
Также в пунктах проведения экзаменов отрабатывают технологии печати и сканирования полного комплекта экзаменационных материалов. Результаты всех выполняемых процедур отражаются на специальном федеральном сайте тренировочной версии мониторинга готовности ППЭ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ тренируются в проведении ЕГЭ
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