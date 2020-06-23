 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Июня

22 Июня

Популярное

Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов

Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.

Год от года антропогенная нагрузка на эту местность растёт. В минувшие выходные на КПП Прибайкальского парка, регулирующего поток отдыхающих и туристов, было зафиксировано почти рекордное число гостей. Не всем из них удалось найти место для парковки автомобиля, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки, предельно допустимое количество групп, которые могут находиться на вышеуказанной местности единовременно – 18. При этом поток желающих существенно больше; он несёт в себе угрозу для растительности и почв, может дестабилизировать видовой состав растительных сообществ, а тропам грозят эрозийные процессы. Всё в совокупности, может привести к утрате природной ценности территории и уничтожить её рекреационную ценность, лишить привлекательности.

В связи с этим, в преддверии наступающих выходных, гостям и туристам напоминают: при планировании поездки в местность Падь Семёниха и на Сухое озеро, стоит заранее учесть такие факторы, как:

- Наличие разрешений (их можно оформить заранее, в том числе по электронной почте),

- Класс пожарной опасности. Если его значения достигли 4 и 5 (по пятибалльной шкале), то выход в лес – запрещён. Классы пожарной опасности устанавливаются специализированной организацией ежесуточно.



Байкал туризм
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»
Алексей Цыденов о втором сроке главы: «Будет день – будет пища»
Общество, 23.06.2020
Глава Бурятии занятно ответил на вопрос, будет ли он баллотироваться вновь
В Иркутской области работающим пенсионерам продлят больничный до конца самоизоляции
В Иркутской области работающим пенсионерам продлят больничный до конца самоизоляции
Общество, 23.06.2020
Листок нетрудоспособности оформят без посещения поликлиники
В Бурятии ограничат движение транспорта на переезде в Онохое
В Бурятии ограничат движение транспорта на переезде в Онохое
Общество, 23.06.2020
Ремонтные работы будут вестись с 23 по 26 июня
Разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии
Разбивание хребтовой кости получит статус национального вида спорта Бурятии
Общество, 23.06.2020
Это даст возможность включить разбивание хребтовой кости во Всероссийский реестр видов спорта
В Бурятии дети осуждённых участвовали в конкурсе рисунков
В Бурятии дети осуждённых участвовали в конкурсе рисунков
Общество, 23.06.2020
Конкурс прошёл в рамках Года памяти и славы
Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов
Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов
Общество, 23.06.2020
Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.
В Гусиноозёрске возложили цветы к мемориалу павших воинов
В Гусиноозёрске возложили цветы к мемориалу павших воинов
Общество, 23.06.2020
В Гусиноозёрске почтили память земляков - героев Великой Отечественной войны
В Иволгинском дацане Бурятии освятили нефритовую статую
В Иволгинском дацане Бурятии освятили нефритовую статую
Общество, 23.06.2020
День и время проведения освящения ламы вывели, согласно астрологическим расчётам  
В Бурятии юные лесники озеленили сквер
В Бурятии юные лесники озеленили сквер
Общество, 23.06.2020
Сосны, яблоньки и черёмухи появились в сквере села Буй
Медсестра психдиспансера в Бурятии получила почётную грамоту минздрава России
Медсестра психдиспансера в Бурятии получила почётную грамоту минздрава России
Общество, 23.06.2020
Людмила Суворова трудится в сфере здравоохранении уже почти полвека
Сотрудников перинатального центра Бурятии наградили ко Дню медработника
Сотрудников перинатального центра Бурятии наградили ко Дню медработника
Общество, 23.06.2020
Награды получили многие работники: от врачей до санитарок
Читинца оштрафовали за разговоры с друзьями во дворе дома без маски
Читинца оштрафовали за разговоры с друзьями во дворе дома без маски
Общество, 23.06.2020
Мужчина нарушил правила поведения в период действия режима повышенной готовности

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^