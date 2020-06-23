Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.
Год от года антропогенная нагрузка на эту местность растёт. В минувшие выходные на КПП Прибайкальского парка, регулирующего поток отдыхающих и туристов, было зафиксировано почти рекордное число гостей. Не всем из них удалось найти место для парковки автомобиля, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки, предельно допустимое количество групп, которые могут находиться на вышеуказанной местности единовременно – 18. При этом поток желающих существенно больше; он несёт в себе угрозу для растительности и почв, может дестабилизировать видовой состав растительных сообществ, а тропам грозят эрозийные процессы. Всё в совокупности, может привести к утрате природной ценности территории и уничтожить её рекреационную ценность, лишить привлекательности.
В связи с этим, в преддверии наступающих выходных, гостям и туристам напоминают: при планировании поездки в местность Падь Семёниха и на Сухое озеро, стоит заранее учесть такие факторы, как:
- Наличие разрешений (их можно оформить заранее, в том числе по электронной почте),
- Класс пожарной опасности. Если его значения достигли 4 и 5 (по пятибалльной шкале), то выход в лес – запрещён. Классы пожарной опасности устанавливаются специализированной организацией ежесуточно.
Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов
Общество, Фото:
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Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.
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