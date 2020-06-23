Падь Семёновка на Байкале нуждается в ограничении числа туристов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Падь Семёновка и тропа на Сухое озеро, расположенные на Байкале, – популярные места массового отдыха среди жителей Иркутской области и её гостей.



Год от года антропогенная нагрузка на эту местность растёт. В минувшие выходные на КПП Прибайкальского парка, регулирующего поток отдыхающих и туристов, было зафиксировано почти рекордное число гостей. Не всем из них удалось найти место для парковки автомобиля, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».



Согласно расчётным показателям антропогенной нагрузки, предельно допустимое количество групп, которые могут находиться на вышеуказанной местности единовременно – 18. При этом поток желающих существенно больше; он несёт в себе угрозу для растительности и почв, может дестабилизировать видовой состав растительных сообществ, а тропам грозят эрозийные процессы. Всё в совокупности, может привести к утрате природной ценности территории и уничтожить её рекреационную ценность, лишить привлекательности.



В связи с этим, в преддверии наступающих выходных, гостям и туристам напоминают: при планировании поездки в местность Падь Семёниха и на Сухое озеро, стоит заранее учесть такие факторы, как:



- Наличие разрешений (их можно оформить заранее, в том числе по электронной почте),



- Класс пожарной опасности. Если его значения достигли 4 и 5 (по пятибалльной шкале), то выход в лес – запрещён. Классы пожарной опасности устанавливаются специализированной организацией ежесуточно.







