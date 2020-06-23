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В Гусиноозёрске возложили цветы к мемориалу павших воинов

В Гусиноозёрске возложили цветы к мемориалу павших воинов
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
В Гусиноозёрске почтили память земляков - героев Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби на главной аллее Гусиноозёрска - Аллее ветеранов - прошёл торжественный митинг. Почтить память земляков - героев Великой Отечественной войны пришли ветераны войны, жители города. Присоединились к мероприятию и члены Общественного Совета при ОМВД России по Селенгинского району, сообщили в МВД по Бурятии.

Со словами приветствия перед собравшимися выступили председатели районного и городского Совета депутатов, районного и городского Советов ветеранов.

Член общественного совета при отделе полиции Ольга Литвинцева отметила, что этот день, когда молодые ребята и девчата ушли на фронт, навсегда останется в народной памяти. Также, как и их беспримерный подвиг, ценой которому стала жизнь. «Мы обязаны беречь то, за что воевали наши предки, то, за что была заплачена столь высокая цена – мирное небо над нашими головами», - заключила она.

К подножию мемориала жителям посёлка Шахты (старое название Гусиноозёрска), павшим в годы Великой Отечественной войны, собравшиеся возложили цветы и почтили память доблестных защитников минутой молчания.


Великая Отечественная
 
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