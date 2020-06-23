В Гусиноозёрске почтили память земляков - героев Великой Отечественной войны
В День памяти и скорби на главной аллее Гусиноозёрска - Аллее ветеранов - прошёл торжественный митинг. Почтить память земляков - героев Великой Отечественной войны пришли ветераны войны, жители города. Присоединились к мероприятию и члены Общественного Совета при ОМВД России по Селенгинского району, сообщили в МВД по Бурятии.
Со словами приветствия перед собравшимися выступили председатели районного и городского Совета депутатов, районного и городского Советов ветеранов.
Член общественного совета при отделе полиции Ольга Литвинцева отметила, что этот день, когда молодые ребята и девчата ушли на фронт, навсегда останется в народной памяти. Также, как и их беспримерный подвиг, ценой которому стала жизнь. «Мы обязаны беречь то, за что воевали наши предки, то, за что была заплачена столь высокая цена – мирное небо над нашими головами», - заключила она.
К подножию мемориала жителям посёлка Шахты (старое название Гусиноозёрска), павшим в годы Великой Отечественной войны, собравшиеся возложили цветы и почтили память доблестных защитников минутой молчания.
В Гусиноозёрске возложили цветы к мемориалу павших воинов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В Гусиноозёрске почтили память земляков - героев Великой Отечественной войны
День и время проведения освящения ламы вывели, согласно астрологическим расчётам
Три женщины стали инокинями
13 лесной питомник появился в Бурятии
Сосны, яблоньки и черёмухи появились в сквере села Буй
Людмила Суворова трудится в сфере здравоохранении уже почти полвека
Награды получили многие работники: от врачей до санитарок
Мужчина нарушил правила поведения в период действия режима повышенной готовности
Необычное название улицы выбрали сами жители
Заражённую COVID-19 роженицу перевезли из Кяхты
Всего в настоящий момент зарегистрировано 3509 общественных наблюдателей
Улан-удэнцев зовут на акцию «Звон Победы»
Медики рассказали о своём долге и о том, почему выбрали эту профессию
Общественная палата Бурятии рассказала о мерах безопасности на голосовании о поправках в Конституцию
«Это реальная опасность»: Медики Бурятии станут наблюдателями на голосовании по правкам в Конституцию
Медицинские группы из членов комиссии и наблюдателей будут следить за голосованием в стационарах и обсерваторах