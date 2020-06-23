Ремонтные работы будут вестись с 23 по 26 июня
На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ночь с 23 по 24 июня 2020 года, а также в ночь с 25 по 26 июня 2020 года будут проводиться ремонтные работы.
Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет ограничено в период с 23:00 до 10:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
В Бурятии ограничат движение транспорта на переезде в Онохое
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