В Бурятии ограничат движение транспорта на переезде в Онохое

Ремонтные работы будут вестись с 23 по 26 июня



На железнодорожном переезде в посёлке Онохой Заиграевского района Бурятии в ночь с 23 по 24 июня 2020 года, а также в ночь с 25 по 26 июня 2020 года будут проводиться ремонтные работы.



Движение автотранспортных средств через переезд в указанные дни будет ограничено в период с 23:00 до 10:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

