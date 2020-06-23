В Бурятии борт Ми-8 перебрасывает десантников на лесные пожары

Воздушное судно также проводит мониторинг лесопожарной обстановки



В Бурятии за прошедшие выходные дни борт Ми-8 МЧС России на место действующих природных пожаров передислоцировал 38 пожарных-десантников Забайкальской базы Авиационной охраны лесов. Авиацией доставлено 2,6 тонны необходимого груза. Работы проводились в Прибайкальском и Баргузинском районах.



Накануне борт перебросил 28 парашютистов-десантников и 1,3 тонны груза на природный пожар, действующий в Баргузинском районе.



Воздушное судно МЧС также проводит мониторинг лесопожарной обстановки и в случае необходимости применяется для ликвидации природных пожаров и защиты населенных пунктов.



- С целью выявления и пресечения нарушений правил пожарной безопасности на земле продолжается патрулирование леса. С начала лесопожарного периода контрольно-патрульными группами составлено более 2412 протоколов, возбуждено 29 уголовных дел, по трём установлены виновные лица, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

