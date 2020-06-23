В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей

Добровольцы отряда «ЛизаАлерт» нашли ночью двух потерявшихся мальчиков
В Бурятии добровольцы отряда «ЛизаАлерт», которые нашли потерявшихся детей, получили благодарность министра внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Ночью 5 июня в дежурную часть отделения полиции «Онохойский» поступило сообщение о пропаже двух братьев, шести и семи лет.
К поискам детей, кроме полицейских, были привлечены и волонтёры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Светлана Снегирева и Василий Чобану, проживающие в посёлке Онохой, в результате поиска обнаружили в заброшенном доме потерявшихся детей.
Начальник управления уголовного розыска Дмитрий Тугаринов вручил добровольцам благодарность министра внутренних дел по Бурятии за оказанное содействие.
История отряда «ЛизаАлерт» началась осенью 2010 года, когда в подмосковном Орехово-Зуево пропала четырёхлетняя Лиза. Тогда на призыв о помощи в интернете откликнулись совершенно незнакомые люди. Трагедия заставила людей объединиться и создать добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». В Бурятии поисково-спасательное движение начало своё формирование в ноябре 2017 года. В феврале 2018 года состоялся первый поиск, в котором приняло участие 8 добровольцев, прошедших первую подготовку по алгоритмам отряда «ЛизаАлерт».
С сентября 2019 года в районах Бурятии начали формирование добровольческих поисково-спасательных групп. В настоящее время сформированы группы в 14 районах, общей численностью 328 человек.
В 2019 году в МВД по Бурятии поступило более двух тысяч заявлений на поиск без вести пропавших граждан (по России – более ста тысяч).
- Изучая и используя на практике алгоритмы проведения поисковых работ, разработанные добровольцами отряда «ЛизаАлерт», и в других районах республики местные жители смогут организовать и успешно проводить поисково-спасательные работы. Именно для этого Центр поиска пропавших людей Бурятии продолжает работу по организации добровольческих поисково-спасательных групп, - отметила координатор поиска, член общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ Вероника Ерофеева.
По её словам, ресурсный центр готов оказать содействие в подготовке участников движения в районах, провести полевые обучающие занятия, как это было сделано в Баунтовском, Тарбагатайском, Заиграевском районах, и курировать теоретическую подготовку, которую отряд проводит удаленно.
16-18 октября 2020 года в Тункинском районе пройдут межрегиональные учения добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В Бурятии добровольцев наградили за поиски пропавших детей
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