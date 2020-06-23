Федерация этноспорта Бурятии: «Чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Президент федерации этноспорта Бурятии рассказал о своём видении развития национальных видов спорта



Президент федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов поделился своим видением по развитию национальных видов спорта и традиционных игр республики. Кроме того, он обозначил основные проблемы, с которыми сталкивается этноспорт в настоящий момент.



Алексей Гыргенов рассказал, что за будущее национальных видов спорта и традиционных игр взяли на себя ответственность общественные организации – Буддийская традиционная Сангха России во главе с Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым и профильные федерации. В минспорта Бурятии также создан отдел по национальным видам спорта (три специалиста на постоянной ставке), есть календарь с мероприятиями.



- Какие проблемы есть на сегодня? Нет слаженной работы между всеми заинтересованными сторонами. Очень много вопросов, которые тянутся из прошлого. Допустим, не решены вопросы по правилам борьбы Бухэ барилдаан. В трёх регионах буряты борются по-разному. Ладно, если мы не можем никак договориться с агинцами и иркутянами, то и здесь в Бурятии нет единения в правилах борьбы. Ни для кого ни секрет, публика давно шепчется о том, что многие схватки отдаются друг другу. А зрителей не обмануть! С этим надо бороться жестоко и давить на корню, - пишет Алексей Гыргенов в Facebook.



Президент федерации этноспорта рассказал, что проблемы есть и у лучников, хотя они традиционно «самый тихий, но при этом дисциплинированный народ».



- Самое главное, лучник не может стрелять без лука и стрел. Мастеров, которые оставили навыки изготовления луков все меньше и меньше - необходимо поддержать эту сферу. Стоимость лука доходит до 25 тысяч рублей. Нужно удешевить! Уже давно идут споры в отношении самих луков. Наши хоть и национальные, но они уже полуспортивные. Используется спортивная тетива, спортивные плечи. И наши лучники кладут стрелу на полку. Многие российские и международные соревнования по национальным видам запрещают стрельбу со стрелой на полке. Здесь надо подумать, как быть, - размышляет он.



По его словам, для самого затратного и зрелищного вида спорта – конных скачек – прежде всего, нужен ипподром. «Чего стоит содержать лошадь и привезти ее на состязания. А денег призовых хватает лишь заправить машины и купить корма», отметил президент федерации этноспорта.



Так, обозначив основные проблемы, Алексей Гыргенов внёс несколько предложений по развитию этноспорта Бурятии. Прежде всего, по его мнению, из этноспорта нужно сделать целое движение с проработанной миссией, идеями и целью: «Аж, чтобы до мурашек пробирало и долетело до самой отдалённой деревни».



- Все ошибочно считают, что нац. спорт и игры - это обязанность Минспорта. Но это ошибочно!! В первую очередь – это культура и образование! Традиции, обычаи, ремесло, язык. Поэтому нельзя учреждениям культуры ограничиваться открытиями и закрытиями мероприятий. По своей линии можно поддерживать тех же ремесленников, объявить конкурсы грантов, писать песни и стихи, «окультуривать» молодежь, - считает Алексей Гыргенов.



Также он предложил проработать нормативную документацию, внести изменения в закон, и не заставлять общественников «сидеть в кабинетах целыми днями». Кроме того, он предположил, что в будущем можно будет создать Центр национальных видов спорта и традиционных игр, «желательно автономный, чтобы можно было самим зарабатывать».



- И наконец мы подошли к самому больному вопросу, к финансированию. Весь бюджет на все нацвиды и игры составляет около 5 млн рублей в год по линии Минспорта, не считая Сурхарбаан. Фестиваль «Голос кочевников» только получает из бюджета 7 млн рублей. Я ничего не имею против этого проекта, он классный. И как организатор мероприятий понимаю, что это стоит того и такая поддержка нужна. Фестиваль «Алтан Мундарга» привлек 5 млн рублей, в итоге организаторы остались в минусе. Но просто сравните! И нужны ли ещё вливания в направление? Безусловно нужны! Не раз слышал, что вы и так жирно сидите, вон у других Федераций вообще ничего нет. Хочу таким товарищам сказать, что сравнение не уместно. Финансирование открыть по линии сразу нескольких Министерств, использовать все формы поддержки - гранты, субсидии, договора оказания услуг и т.д, - написал Алексей Гыргенов.



В заключение президент федерации отметил, что идея строительства этноцентра для проведения массовых праздников – поспешная, и что он вряд ли будет нужен, «если в будущем некому будет бороться, стрелять и скакать на лошади».

