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На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей

На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Четырём из них грозит уголовная ответственность

За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди не зарегистрировано. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 402 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения из них 4 автомобилиста за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.
ПДД ГИБДД
 
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