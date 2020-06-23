На дорогах Бурятии задержали 19 пьяных водителей

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Четырём из них грозит уголовная ответственность



За сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 17 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, ДТП в которых пострадали люди не зарегистрировано. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 402 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 19 водителей с признаками опьянения из них 4 автомобилиста за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года им грозит уголовная ответственность.

