Улан-удэнцы сами строят сквер возле озера

– Это даёт большие возможности. Юрлицо может участвовать в различных грантах. ТОС «Исток» у нас участвует ежегодно. Строительство сквера мы начали мы с уборки мусора. Здесь было голое поле. Общественники привезли сюда 20 КамАЗов земли, огородили территорию, построили детскую площадку. Теперь приступаем к строительству сквера для взрослых, в котором можно будет делать зарядку, заниматься цигуном и т.д., – рассказала инспектор управления по развитию территории администрации Улан-Удэ Лариса Бельская.







В микрорайоне Исток в Улан-Удэ общественники приступили к строительству сквера семейного отдыха «Сказка». Сейчас разработана планировка, построена спортивная зона, территория озеленена. Строительство ведётся за счёт грантовских средств, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ.– Это будет привлекательное место для отдыха не только жителей нашего микрорайона, но и всех горожан. Рядом у нас федеральная трасса. Люди могут заехать, отдохнуть. У нас здесь находится природное озеро. Раньше здесь купались, но со временем озеро пришло в упадок. Мы хотим его облагородить. Построим здесь сцену для выступлений. Она будет в виде ракушки. Вся инфраструктура у нас есть: свет, вода, отдельный счётчик. Это всё мы приобрели за счет грантов. Работа идёт благодаря нашим активистам, – сообщила председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.Первый этап строительства сквера уже завершён – построена детская площадка. Местные жители высадили на территории более 100 кустов и деревьев. Земельный участок взят в аренду вместе с природным озером на 49 лет. Это стало возможным благодаря тому, что в 2013 году ТОС «Исток» стал юрлицом.В этом году ТОС «Исток» занял второе место в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление» по итогам работы за 2019 год. Эти средства будут направлены на благоустройство второй детской площадки ТОСа «Островок безопасности». Также активисты планируют привести в порядок бетонный забор, вдоль которого дети идут в школу.ТОС «Исток» создан в 2006 году в границах 22 улиц микрорайона Исток. Активисты ТОС регулярно проводят субботники, принимают участие в городских месячниках частоты, ежегодно проводят праздничные и спортивные мероприятия с детьми и подростками микрорайона. Кроме того, для профилактики правонарушений активисты создали добровольную народную дружину.