В Бурятии дезинфицируют военные самолёты

Специалисты РХБ защиты израсходовали свыше 20 тонн дезинфицирующего средства



В Улан-Удэ на аэродроме Восточный силами отрядов радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты проводится санитарная обработка самолётов военно-транспортной авиации, прибывающих из центральной части России, Сибири и Дальнего Востока с призывниками и выпускниками военных учебных центров.



Каждый самолёт военно-транспортной авиации, выполнивший посадку на аэродроме Восточный, проходит тщательную обработку дезинфицирующими растворами ДТС-ГК. Обработке подвергаются посадочные места в салоне самолета, фюзеляж, трап.



С начала проведения мероприятий по дезинфекции было обработано несколько десятков военных самолетов, израсходовано свыше 20 тонн дезинфицирующего средства.



После высадки личного состава из воздушного судна, военные медицинские специалисты проводят обязательную бесконтактную термометрию каждого военного.



Также проводятся мероприятия по дезинфекции автомобильного транспорта, перевозящего личный состав в пункты постоянной дислокации.



- Для выполнения дезинфекции на аэродромах привлечено 10 военнослужащих, задействовано две единицы специальной техники, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.





