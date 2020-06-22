В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн

Общество, Фото: Сергей Тарасенко (из архива)

В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов



Четвертый год подряд проводится встреча эвенкийского Нового года Икэнипкэ в Иркутске. В этом году мероприятие прошло в заочной форме из-за режима самоизоляции в регионе.



Традиционно встречу Нового года эвенки празднуют в начале лета. Он знаменует собой пробуждение природы, появление зелени, размножение поголовья диких промысловых зверей и домашних оленей.



В рамках празднования Икэнипкэ состоялось два заочных конкурса: конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства и конкурс «Эхо тайги». Представители эвенкийских родов активно участвовали в конкурсах, подготовили к встрече нового года интересные творческие номера (игра на музыкальных инструментах, народные песни, чтение эвенкийских сказок и стихов), а также изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Все свои работы были сняты на видео и отправлены организаторам.



Победителями и призёры конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства стали:

- Лауреат I степени – Романова Светлана;

- Лауреат II cтепени – Ким Анна;

- Лауреат III cтепени – Писарев Сергей.



Среди победителей и призёров конкурса «Эхо тайги»:

- Лауреат I cтепени – Васильева Вера;

- Лауреат II cтепени – Гомбоев Аюр;

- Лауреат III cтепени – Серебренникова Оксана.



Все конкурсанты получили призы за участие. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

