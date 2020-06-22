В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
Четвертый год подряд проводится встреча эвенкийского Нового года Икэнипкэ в Иркутске. В этом году мероприятие прошло в заочной форме из-за режима самоизоляции в регионе.
Традиционно встречу Нового года эвенки празднуют в начале лета. Он знаменует собой пробуждение природы, появление зелени, размножение поголовья диких промысловых зверей и домашних оленей.
В рамках празднования Икэнипкэ состоялось два заочных конкурса: конкурс мастеров декоративно-прикладного искусства и конкурс «Эхо тайги». Представители эвенкийских родов активно участвовали в конкурсах, подготовили к встрече нового года интересные творческие номера (игра на музыкальных инструментах, народные песни, чтение эвенкийских сказок и стихов), а также изделия народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства. Все свои работы были сняты на видео и отправлены организаторам.
Победителями и призёры конкурса мастеров декоративно-прикладного искусства стали:
- Лауреат I степени – Романова Светлана;
- Лауреат II cтепени – Ким Анна;
- Лауреат III cтепени – Писарев Сергей.
Среди победителей и призёров конкурса «Эхо тайги»:
- Лауреат I cтепени – Васильева Вера;
- Лауреат II cтепени – Гомбоев Аюр;
- Лауреат III cтепени – Серебренникова Оксана.
Все конкурсанты получили призы за участие. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.
В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн
Общество, Фото:
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