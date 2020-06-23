В Бурятии местами до 28 градусов тепла

Однако в некоторых районах республики возможен град



По данным Бурятского гидрометнтра, 23 июня по республике ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, днём местами ливни, возможен град. Ветер восточный 5-10, при грозе до 15 м/с.



Температура воздуха ночью 9-14, местами 3-8 тепла, днём 18-23, местами до 28 тепла.



В Улан-Удэ временами небольшой дождь, возможна гроза. Ветер восточный ночью 5-10, днём 8-13 м/с. Температура ночью 12-14, днём 21-23 тепла.



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