Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой
В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Байкале пройдёт спортивная эстафета – заплыв на лодке с вёслами из Иркутской области в Бурятию. Лозунг эстафеты «За нашу Победу! За чистый Байкал!». В акции примут участие ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур и ведомств.
Маршрут мероприятия начнётся от посёлка Листвянка и закончится в посёлке Танхой. Протяженность маршрута акции от точки старта до точки прибытия составит 40 км. Эстафета начнётся в 4:00 утра.
Спортивное мероприятие проводится в целях:
- празднования 75-й годовщины Победы, подвигу сибиряков на полях сражений и в тылу;
- популяризации службы в Вооруженных Силах, Росгвардии, силовых структурах и ведомствах;
- популяризации спортивного плавания на открытой воде, пропаганды здорового образа жизни;
- бережного отношения к окружающей природе, решению экологических, социальных проблем всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал.
Эстафета – заплыв будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности и под контролем Байкальского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.
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Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету
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