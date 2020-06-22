Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету

Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой



В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 24 июня на Байкале пройдёт спортивная эстафета – заплыв на лодке с вёслами из Иркутской области в Бурятию. Лозунг эстафеты «За нашу Победу! За чистый Байкал!». В акции примут участие ветераны и действующие сотрудники правоохранительных органов, силовых структур и ведомств.



Маршрут мероприятия начнётся от посёлка Листвянка и закончится в посёлке Танхой. Протяженность маршрута акции от точки старта до точки прибытия составит 40 км. Эстафета начнётся в 4:00 утра.



Спортивное мероприятие проводится в целях:

- празднования 75-й годовщины Победы, подвигу сибиряков на полях сражений и в тылу;

- популяризации службы в Вооруженных Силах, Росгвардии, силовых структурах и ведомствах;

- популяризации спортивного плавания на открытой воде, пропаганды здорового образа жизни;

- бережного отношения к окружающей природе, решению экологических, социальных проблем всемирного наследия ЮНЕСКО – озера Байкал.



Эстафета – заплыв будет проходить с соблюдением всех необходимых мер безопасности и под контролем Байкальского поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.



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