В Санкт-Петербурге установили билборды с врачами из Бурятии

- Знай наших! – пишут пользователи соцсетей.



В комментариях люди хвалят данных врачей. Для кого-то они стали хорошими учителями, других избавили от недугов. Говоря о Максиме Максимове, пользователи Сети отметили, что он «врач от бога»: «Хороший доктор и человек», «Очень хороший доктор!!! Процветания, крепкого здоровья», «Классный доктор. В своё время помог мне», «Хороший человек, отличный врач. Была в жизни ситуация, он один реально помог».





