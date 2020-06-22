Один врач «засветилась» сразу в двух российских столицах
В Санкт-Петербурге установили билборды с врачами из Бурятии. Фотографии появились в бурятских пабликах uu_news и anonim__03. На одном из снимков изображён терапевт Максим Максимов, а на другом врач Светлана Гончикова.
- Знай наших! – пишут пользователи соцсетей.
Билборд со Светланой Гончиковой уже есть в Москве
, о чём ранее сообщал «Байкал-Daily».
В комментариях люди хвалят данных врачей. Для кого-то они стали хорошими учителями, других избавили от недугов. Говоря о Максиме Максимове, пользователи Сети отметили, что он «врач от бога»: «Хороший доктор и человек», «Очень хороший доктор!!! Процветания, крепкого здоровья», «Классный доктор. В своё время помог мне», «Хороший человек, отличный врач. Была в жизни ситуация, он один реально помог».
Комментируя билборд со Светланой Гончиковой, отметилась, судя по всему, её наставница: «Горжусь, что Света была моей ученицей!». Другой пользователь Сети рассказал, что она была его преподавателем.
Также подписчики отмечают, что такие же рекламные щиты установлены в Бурятии.
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