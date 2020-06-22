На острове Ольхон работают волонтёры первого в этом году добровольческого лагеря
Двое девушек и трое парней под руководством сотрудника ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» и государственных инспекторов лесничества «Островное» помогают в расчистке просек, освобождают от валежника «коридоры безопасности» в Ольхонском лесу: этого требуют правила пожарной безопасности. Прибайкальский национальный парк продлил на своей территории срок действия особого противопожарного режима до 15 июля.
Большинство из волонтёров – студенты, есть среди них специалисты-аграрии, ландшафтный дизайнер, ветеринар.
За то, чтобы ребятам было комфортно и безопасно, отвечает старший государственный инспектор, руководитель Островного лесничества Юрий Мясников.
- Волонтёрскую помощь сложно переоценить. Поэтому мы идём навстречу таким инициативным, неравнодушным людям. С ними бок о бок, работают наши инспекторы. Мы предоставляем технику и инвентарь. И в будни, и в выходные дни ребята обеспечены жильём на территории лесничества; мы ежедневно топим баню, предоставляем место для приготовления пищи, посуду – пожалуйста! Очень важно то, что в процессе работы волонтёры ближе знакомятся с местной природой и трудом государственных инспекторов: задают вопросы, мы отвечаем. Приятно видеть, что люди пополняют свои знания, становятся внимательнее к окружающему миру. Они наверняка не будут губить ради дров даже старое дерево, обойдут стороной выпавшего из гнезда птенца, не оставят после себя в лесу мусор. Это вселяет надежду: будущее у хрупкой байкальской природы, есть! – говорит он.
По информации ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
На Ольхоне работают волонтёрами будущие дизайнеры и ветеринары
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