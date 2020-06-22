 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»

75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе

В департаменте ЗАГС Забайкальского края идёт подготовка к празднованию Дня семьи, любви и верности. В честь годовщины Дня Победы вместо 70 наградят 75 семейных пар.

Ходатайство об увеличении числа награждаемых направила руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина в организационный комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в РФ». В обращении, в частности, говорится: «Выражаю искреннюю признательность за работу, направленную на укрепление института семьи, особенно важную в сложной демографической ситуации современной России. В связи с празднованием 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошу рассмотреть возможность дополнительного выделения Забайкальскому краю пяти комплектов медалей».

Имена семей-претендентов пока держат в секрете, награждение должно стать для них сюрпризом. В прилагаемых к медалям грамотах указано, что награждение проводится «за долгую историю семейного союза, создание крепкой семьи, основанной на любви и верности, воспитание детей – достойных членов российского общества».

Максимальное число семей будет награждено в городе Чите и Читинском районе – здесь награды вручат 11 семьям. Также по наибольшему числу комплектов медалей – по четыре - получат семьи в Агинском, Карымском, Краснокаменском и Приаргунском районах.

Медаль «За любовь и верность» вручается в России с 2008 года, в Забайкалье – с 2010. С учётом этого года, награду вручат 632 семьям. В связи с пандемией коронавируса дата проведения праздника в городе Чите и Читинском районе перенесена с 8 июля на 21 августа, в остальных районах будет определена индивидуально в зависимости от ситуации. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
Забайкальский край семьи награждение ЗАГС
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн
В Иркутске эвенкийский Новый год отпраздновали онлайн
Общество, 22.06.2020
В рамках Икэнипкэ были определены победители двух творческих конкурсов
75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»
75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»
Общество, 22.06.2020
Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе
В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
В Бурятии стартовал интернет-конкурс семейных традиций
Общество, 22.06.2020
Голосование за понравившийся ролик проходит по 26 июня включительно
Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету
Ветераны и силовики проведут на Байкале вёсельную эстафету
Общество, 22.06.2020
Заплыв на лодке состоится от посёлка Листвянка до посёлка Танхой
В Бурятии волонтёры в масках уберут мусор на Байкале
В Бурятии волонтёры в масках уберут мусор на Байкале
Общество, 22.06.2020
В Улан-Удэ добровольцы ликвидируют несанкционированные свалки инкогнито
В Улан-Удэ городская библиотека имени Калашникова возобновила свою работу
В Улан-Удэ городская библиотека имени Калашникова возобновила свою работу
Общество, 22.06.2020
Для посетителей открыт абонемент и отдел сканирования и ксерокопий
Семейский фестиваль в Забайкалье пройдёт в новом онлайн-формате
Семейский фестиваль в Забайкалье пройдёт в новом онлайн-формате
Общество, 22.06.2020
Мероприятие проведут на сайте фестиваля с 20 августа по 15 сентября
Улан-удэнцы сами строят сквер возле озера
Улан-удэнцы сами строят сквер возле озера
Общество, 22.06.2020
ТОСовцы Истока строят сквер семейного отдыха «Сказка»

В Прибайкальском районе Бурятии построят централизованное водоснабжение
В Прибайкальском районе Бурятии построят централизованное водоснабжение
Общество, 22.06.2020
Проектные и рабочие документации систем будут разработаны для сёл Турунтаево и Горячинск
В Иркутской области продлят выплаты медикам, работающим с коронавирусом
В Иркутской области продлят выплаты медикам, работающим с коронавирусом
Общество, 22.06.2020
Также ещё два месяца продолжится выплата материальной помощи из областного бюджета.
В Бурятии стартовал конкурс видеороликов о Конституции
В Бурятии стартовал конкурс видеороликов о Конституции
Общество, 22.06.2020
Работы принимаются по 15 сентября включительно
В Бурятии дезинфицируют военные самолёты
В Бурятии дезинфицируют военные самолёты
Общество, 22.06.2020
Специалисты РХБ защиты израсходовали свыше 20 тонн дезинфицирующего средства
В Улан-Удэ вновь устроили концерт для врачей «инфекционки»
В Улан-Удэ вновь устроили концерт для врачей «инфекционки»
Общество, 22.06.2020
Артисты исполнили известные песни перед окнами больницы
В Санкт-Петербурге установили билборды с врачами из Бурятии
В Санкт-Петербурге установили билборды с врачами из Бурятии
Общество, 22.06.2020
Один врач «засветилась» сразу в двух российских столицах
На Ольхоне работают волонтёрами будущие дизайнеры и ветеринары
На Ольхоне работают волонтёрами будущие дизайнеры и ветеринары
Общество, 22.06.2020
На острове Ольхон работают волонтёры первого в этом году добровольческого лагеря

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^