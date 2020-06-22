75 семей Забайкалья получат медаль «За любовь и верность»

Общество, Фото: пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края

Наибольшее число награждённых будет в Чите и Читинском районе



В департаменте ЗАГС Забайкальского края идёт подготовка к празднованию Дня семьи, любви и верности. В честь годовщины Дня Победы вместо 70 наградят 75 семейных пар.



Ходатайство об увеличении числа награждаемых направила руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина в организационный комитет по проведению «Дня семьи, любви и верности в РФ». В обращении, в частности, говорится: «Выражаю искреннюю признательность за работу, направленную на укрепление института семьи, особенно важную в сложной демографической ситуации современной России. В связи с празднованием 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне прошу рассмотреть возможность дополнительного выделения Забайкальскому краю пяти комплектов медалей».



Имена семей-претендентов пока держат в секрете, награждение должно стать для них сюрпризом. В прилагаемых к медалям грамотах указано, что награждение проводится «за долгую историю семейного союза, создание крепкой семьи, основанной на любви и верности, воспитание детей – достойных членов российского общества».



Максимальное число семей будет награждено в городе Чите и Читинском районе – здесь награды вручат 11 семьям. Также по наибольшему числу комплектов медалей – по четыре - получат семьи в Агинском, Карымском, Краснокаменском и Приаргунском районах.



Медаль «За любовь и верность» вручается в России с 2008 года, в Забайкалье – с 2010. С учётом этого года, награду вручат 632 семьям. В связи с пандемией коронавируса дата проведения праздника в городе Чите и Читинском районе перенесена с 8 июля на 21 августа, в остальных районах будет определена индивидуально в зависимости от ситуации. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.

