Для посетителей открыт абонемент и отдел сканирования и ксерокопий
В Улан-Удэ центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова открыта для посетителей. Читатели могут посетить отдел абонемента и отдел ИКС (ксерокопия, распечатка, сканирование). Читальный зал и отдел краеведения пока закрыты.
Для более оперативного обслуживания можно заранее сформировать свой список и заказать книги по телефону 21-11-89 или на сайте библиотеки через виртуальную справку.
Обслуживание осуществляется при соблюдении мер безопасности. Посетители должны при себе иметь средства индивидуальной защиты (маска и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.
Напомним, что ранее начала свою работу национальная библиотека.
В Улан-Удэ городская библиотека имени Калашникова возобновила свою работу
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