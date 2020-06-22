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В Улан-Удэ городская библиотека имени Калашникова возобновила свою работу

В Улан-Удэ городская библиотека имени Калашникова возобновила свою работу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Для посетителей открыт абонемент и отдел сканирования и ксерокопий

В Улан-Удэ центральная городская библиотека имени И.К. Калашникова открыта для посетителей. Читатели могут посетить отдел абонемента и отдел ИКС (ксерокопия, распечатка, сканирование). Читальный зал и отдел краеведения пока закрыты.

Для более оперативного обслуживания можно заранее сформировать свой список и заказать книги по телефону 21-11-89 или на сайте библиотеки через виртуальную справку.

Обслуживание осуществляется при соблюдении мер безопасности. Посетители должны при себе иметь средства индивидуальной защиты (маска и перчатки) и соблюдать социальную дистанцию 1,5 м. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

Напомним, что ранее начала свою работу национальная библиотека.
библиотека Улан-Удэ городская библиотека
 
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