Семейский фестиваль в Забайкалье пройдёт в новом онлайн-формате

Общество, Фото: Баир Мохосоев (из архива)

Мероприятие проведут на сайте фестиваля с 20 августа по 15 сентября



В Забайкальском крае международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая» в этом году пройдёт в новом онлайн-формате. Мероприятие будет проводиться на отдельном интернет-ресурсе – официальном сайте фестиваля с 20 августа по 15 сентября.



Мероприятие включает в себя несколько онлайн-площадок: «Страницы истории фестиваля», конкурс «Наше наследие», выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая». В качестве творческих площадок будут работать «Частушечная», «Песенная», «Обрядовая», а также «Мастер-классы» от специалистов по традиционной культуре и мастеров декоративно-прикладного творчества. На сайте будут доступны виртуальные экскурсии по дому-усадьбе крестьянина-семейского и Красночикойскому историко-этнографическому музею имени Н.В. Гладких. Кроме того, на интернет-ресурсе появится отдельная вкладка, посвящённая 350-летию Красного Чикоя, где будет размещён юбилейный концерт творческих коллективов села. По итогам фестиваля на сайте можно посмотреть гала-концерт победителей конкурса «Наше наследие».



В качестве жюри приглашены заведующий отделом народно-певческого искусства государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Пётр Сорокин (г. Москва), ведущий методист социально-культурного центра Вячеслав Асанов (г. Новосибирск), а также специалисты учебно-методического центра культуры и народного творчества Забайкальского края: Татьяна Викулова, Алёна Филатова и Наталья Решта.



К участию в проекте приглашаются творческие коллективы различных этнических конфессий: русские, бурятские, эвенкийские фольклорные коллективы, а также мастера декоративно-прикладного творчества, занимающиеся изучением и сохранением народной культуры.



Заявки на участие принимаются до 1 августа на электронную почту ozntd-chita@yandex.ru. Вопросы организаторам можно задать по телефону 8 (3022) 35-44-90.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края, первый фестиваль культуры семейских-старообрядцев прошёл в селе Красный Чикой в 2012 году в рамках «Года культуры семейских Восточного Забайкалья» и вошёл в программу культурной олимпиады «Сочи-2014», представляющей лучшие культурные события страны. В 2014 году «Семейская круговая» заняла третье место национальной премии в области событийного туризма RussianEventAwads (г. Киров) в номинации «Лучший проект по популяризации народных традиций и промыслов».



Возрастное ограничение 6+

