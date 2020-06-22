В Иркутской области продлят выплаты медикам, работающим с коронавирусом

Также ещё два месяца продолжится выплата материальной помощи из областного бюджета.
В Иркутской области на два месяца будут продлены стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Об этом заявил врио губернатора Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Он также подчеркнул, что наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объёме сохранится материальная помощь из областного бюджета.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении на июль-август федеральных выплат медицинским работникам, которые борются с коронавирусом. Со своей стороны, мы продлеваем региональные надбавки также на два месяца. Эти выплаты будут учтены при начислении отпускных, независимо от того, когда сотрудник пойдёт в отпуск, – объяснил глава региона
Также исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев заявил, что в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуацией принято решение продлить режим самоизоляции в регионе до 28 июня.
Иркутская область вошла в число 22 регионов России, где будет проведено бесплатное тестирование определённых групп населения на антитела к СОVID - 19. Основная работа будет проводится Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом. Вся информация размещена на официальном сайте организации.
- Цель этого исследования – оценить популяционный иммунитет населения к коронавирусу. Запланировано протестировать около 2700 человек, проживающих в разных районах Иркутской области, семь возрастных групп. Подготовительная работа уже проводится, само тестирование будет сделано в первой декаде июля, – доложил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Савиных.
Также во время заседания оперативного штаба был поднят вопрос начала работы организаций туристического бизнеса, общественного питания, в частности летних, веранд кафе и ресторанов. Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области продлят выплаты медикам, работающим с коронавирусом
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