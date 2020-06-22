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Путин наградил медиков из Бурятии за борьбу с COVID-19

Путин наградил медиков из Бурятии за борьбу с COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Семерых медработников из Бурятии удостоили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Семь медиков из Бурятии награждены за борьбу с коронавирусом. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.

19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского - в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.

От Бурятии орденом Пирогова награждены заместитель главного врача по высокотехнологичной медицинской помощи республиканской клинической больницы имени Семашко, руководитель ковидного центра на Солнечной,4а. Анатолий Дмитриев, заместитель главного врача по лечебной работе республиканской инфекционной больницы Елена Сильченко, а также врачи Оксана Намжилон и Ольга Лазарева.

Медалью Луки Крымского награждены медсёстры Екатерина Дагбаева, Людмила Дондокова и Мунсылма Доржиева.

Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу состоялась церемония награждения работников здравоохранения и службы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики. Государственных наград минздрава России и почётных званий удостоены 23 медицинских работника.


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