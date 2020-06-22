Семерых медработников из Бурятии удостоили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
Семь медиков из Бурятии награждены за борьбу с коронавирусом. 21 июня президент России Владимир Путин подписал указы о награждении работников медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженный труд, проявленный при исполнении профессионального долга.
19 июня были учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского - в честь русского хирурга, основоположника военно-полевой хирургии в России Николая Пирогова и хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки.
От Бурятии орденом Пирогова награждены заместитель главного врача по высокотехнологичной медицинской помощи республиканской клинической больницы имени Семашко, руководитель ковидного центра на Солнечной,4а. Анатолий Дмитриев, заместитель главного врача по лечебной работе республиканской инфекционной больницы Елена Сильченко, а также врачи Оксана Намжилон и Ольга Лазарева.
Медалью Луки Крымского награждены медсёстры Екатерина Дагбаева, Людмила Дондокова и Мунсылма Доржиева.
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу состоялась церемония награждения работников здравоохранения и службы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей республики. Государственных наград минздрава России и почётных званий удостоены 23 медицинских работника.
Путин наградил медиков из Бурятии за борьбу с COVID-19
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Семерых медработников из Бурятии удостоили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского
Новый увеличенный дисконт действует в рамках программы субсидирования с застройщиками первые 2 года и зависит от срока кредита
Купание на водоёмах, не отвечающих санитарным правилам, опасно для здоровья
Своими эмоциями поделилась Инна Степанова
«Байкал-Daily» познакомился со спецификой работы четвероногих бойцов и их владельцев. Фоторепортаж
Хоть день парада Победы объявлен выходным, само зрелище пройдёт при ограниченном числе зрителей
В регионе 49 тяжёлых больных
19 мешков с банками и бутылками будет отправлено на переработку
В научной работе она исследует динамику роста и развития лесных вредителей
Работа летних веранд и турбаз возобновится 3 июля
Людям не советуют браться за большие дела и инвестировать финансы
Бурятские КВНщики снимают профилактические ролики совместно с МВД
Девушка выложила захватывающие видео о восхождении
Главный санитарный врач Бурятии заявил, что и взрослые, и молодёжь пренебрегают правилами профилактики
Всероссийская акция в День памяти и скорби прошла на Мемориале Победы. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко