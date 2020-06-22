От Горячинска до Сотниково: В Бурятии назвали опасные места для купания

Купание на водоёмах, не отвечающих санитарным правилам, опасно для здоровья
Управление Роспотребнадзора по Бурятии обследовало 42 водных объекта в местах купания и отдыха населения.
- Исследовано 126 проб воды водных объектов на санитарно-химические показатели, на микробиологические – 144 пробы, паразитологические – 125 проб, вирусологические – пять проб. Из них не соответствовали 42,9 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 11,8% по микробиологическим показателям. По паразитогическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, - сообщили в пресс-службе управления.
Установлено превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям:
- озеро Байкал - в селе Горячинск в месте впадения ручья Горячий в озеро по уровню аммиака, железа, ХПК;
- озеро Котокель в сёлах Черемушки и Ярцы по показателям рН, БПК5, аммиака, железа;
- река Модонкуль в городе Закаменск по уровню марганца;
- озеро Хонхолойское в селе Хонхолой, река Хилок в селе Узкий Луг, река Селенга в селе Тарбагатай и городе Улан-Удэ, озеро Сосновое в селе Сосновоозерск, река Уда в селе Усть-Эгита и городе Улан-Удэ по уровню железа;
- река Кяхтинка в городе Кяхта по уровню аммиака, нитратов, БПК5, ХПК, перманганатной окисляемости;
- река Селенга в Сотниково по показателю БПК5, уровню полифосфатов, аммиака, ХПК.
Превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям зарегистрировано в воде реки Желтура в селе Желтура, реки Джида в селе Петропавловка и городе Закаменск, реки Модонкуль в городе Закаменск, озера Хонхолойское в селе Хонхолой, реки Хилок в селе Подлопатки, реки в селе Бичура, реки Кяхтинка в городе Кяхта, реки Селенга в селе Сотниково.
Превышения по микробиологическим показателям обнаружены в пробе, отобранной вблизи озера Торма в селе Хурумша.
- Купание в вышеуказанных водоёмах может являться фактором риска возникновения и распространения инфекционных заболеваний, - предупреждают специалисты.
Купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не отвечающих санитарным правилам и нормативам, опасно для здоровья.
От Горячинска до Сотниково: В Бурятии назвали опасные места для купания
Общество, Фото:
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