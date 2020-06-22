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«Броситься в бой»: Бурятские лучники после долгого перерыва уехали на сборы

«Броситься в бой»: Бурятские лучники после долгого перерыва уехали на сборы
Общество, 
Своими эмоциями поделилась Инна Степанова

Стрелки из лука, входящие в состав сборной России, отправились на первые после длительного перерыва из-за коронавируса тренировочные сборы в федеральный центр «Крымский», который находится в Алуште.

Участие в централизованных тренировках примут восемь спортсменов из Бурятии. Это Инна Степанова, Наталья Эрдыниева, Виктория Будаева, Виктория Харитонова, Баир Цыбекдоржиев, Эрдэм Цыдыпов, Цырен Балтаков, Светлана Гомбоева и Татьяна Бадмажапова.

Спортсмены приступят к тренировкам после медицинского обследования и сдачи анализов на коронавирус, сообщили в Центре спортивной подготовки Бурятии.

Сборы должны продлиться 21 день.

Своими эмоциями накануне отъезда поделилась в Instagram серебряный призёр Олимпийских Игр-2016, чемпионка мира 2015 года в команде Инна Степанова.

- Пришло время снова уезжать. Пришло время покидать своё уютное гнездышко, которое я тщательно организовывала в течении 2,5 месяцев. Пришло время покидать свою семью, своих любимых, - написала она.

Инна рассказала, что впервые на две недели уехала на соревнования, когда дочери было 6,5 месяцев. В прошлом году спортсменка не видела свою семью около 230 дней.

- В этом году я была целиком и полностью заряжена на Игры в Токио. Но пандемия внесла свои коррективы. Итак, практически 2,5 месяца я просидела дома рядом со своей маленькой девочкой. Почувствовала себя настоящей хозяюшкой. Готовила и завтрак, и обед, и ужин, что для меня вообще никак и никогда было немыслимо. А сейчас пришло время уезжать вновь. И мы не знаем, надолго ли? Что нас ожидает? Будут ли соревнования в этом году? И будет ли олимпиада вообще? Но я уезжаю в твёрдой вере в то, что все образумится и снова встанет на рельсы. Время пришло. И надо ехать. Закрыть на все глаза и броситься в бой! Господи, дай мне сил! – поделилась Инна Степанова.
спорт стрельба из лука
 
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