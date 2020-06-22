При входе проверяется температура и наличие средств индивидуальной защиты
Республиканская детско-юношеская библиотека возобновила свою работу в Улан-Удэ. С 19 июня открылись отделы обслуживания для приёма и выдачи литературы и для оказания сервисных услуг (ксерокопирование, печать документов, сканирование и прочее).
Для более оперативного обслуживания можно заранее сформировать свой список и заказать книги по телефону или электронной почте. Наличие книг можно узнать на сайте библиотеки (baikalib.ru) в разделе «Найти книгу». Заказ можно сделать в центре чтения имени Б. Абидуева (тел. 21-46-72, deti@baikalib.ru) или в центре чтения имени Д. Батожабая (тел. 41-87-85, 41-87-93, user@baikalib.ru).
Обслуживание осуществляется при наличии средств индивидуальной защиты (маска и перчатки). Также при входе в библиотеку проводится дистанционное измерение температуры. Об этом сообщает пресс-служба республиканской детско-юношеской библиотеки.
Напомним, что обслуживание читателей начала и национальная библиотека Бурятии.
В Улан-Удэ открыла двери для читателей детско-юношеская библиотека
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