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В Бурятии волонтёры в масках уберут мусор на Байкале

В Бурятии волонтёры в масках уберут мусор на Байкале
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ добровольцы ликвидируют несанкционированные свалки инкогнито

В Бурятии началась реализация экологического проекта «ЧистоСкромняги». Целью проекта стало экологическое просвещение населения в республике, развитие гражданских инициатив, а также уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации несанкционированных свалок. Участники проекта в развлекательной форме с помощью фотосессий и видеороликов, размещённых в популярных социальных сетях, призывают население охранять окружающую среду и сообщать о фактах загрязнения.

На протяжении недели в адрес регионального оператора от горожан направлялись фотографии несанкционированных свалок Улан-Удэ. В данное время путём голосования в социальных сетях выбирается то из мест, которое необходимо ликвидировать силами волонтёров. Также, в начале июля, планируется уборка побережья озера Байкал силами организаторов проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Бурятия.

Как писал «Байкал-Daily» ранее, в мае волонтёры из проекта «ЧистоСкромняги» вышли на улицы Улан-Удэ убирать мусор в ярких масках.
Бурятия волонтеры мусор проект
 
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