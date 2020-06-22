В Улан-Удэ добровольцы ликвидируют несанкционированные свалки инкогнито
В Бурятии началась реализация экологического проекта «ЧистоСкромняги». Целью проекта стало экологическое просвещение населения в республике, развитие гражданских инициатив, а также уменьшение негативного воздействия на окружающую среду путём ликвидации несанкционированных свалок. Участники проекта в развлекательной форме с помощью фотосессий и видеороликов, размещённых в популярных социальных сетях, призывают население охранять окружающую среду и сообщать о фактах загрязнения.
На протяжении недели в адрес регионального оператора от горожан направлялись фотографии несанкционированных свалок Улан-Удэ. В данное время путём голосования в социальных сетях выбирается то из мест, которое необходимо ликвидировать силами волонтёров. Также, в начале июля, планируется уборка побережья озера Байкал силами организаторов проекта. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Бурятия.
Как писал «Байкал-Daily» ранее, в мае волонтёры из проекта «ЧистоСкромняги» вышли на улицы Улан-Удэ убирать мусор в ярких масках.
В Бурятии волонтёры в масках уберут мусор на Байкале
Общество, Фото:
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