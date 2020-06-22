С берегов впадающей в Байкал реки вывезли два грузовика мусора

Общество, Фото: Байкальский заповедник

19 мешков с банками и бутылками будет отправлено на переработку



18 июня Байкальский заповедник организовал экодесант «Чистый берег» по уборке мусора на берегах и в устье реки Переёмной – в охранной зоне заповедника и на прилегающих участках побережья озера.



Участниками стали сотрудники Байкальского заповедника и администрации посёлка Танхой, а также Бабушкинского лесхоза, местные жители.



На месте уборки, на реке Переемная, участники акции действовали несколькими группами. Каждой был отведён свой участок для работы. В результате от самого разнообразного мусора была очищена большая площадь. Помимо общего мусора, участники сортировали и собирали в отдельные мешки стеклянные и пластиковые бутылки, алюминиевые банки.



Всего в этот день на свалку ушли две грузовых автомашины, наполненные мусором. А 19 мешков с банками и бутылками доставили в пункт сбора сортированных отходов, оборудованный на центральной усадьбе Байкальского заповедника. В ближайшее время вторсырьё будет отправлено на переработку в специализированное предприятие, сообщили в пресс-службе заповедника.



Справка:



Река Переемная – одна из рек, впадающих в Байкал. Она берёт своё начало на заповедной территории, протекает по охранной зоне Байкальского заповедника. В нижнем течении, в устье река является популярным местом отдыха. Большая уборка на берегах реки и на побережье озера Байкал стала частью всероссийского экологического субботника «Зелёная Весна».



В 2020 году всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» проводится в период с 25 апреля по 30 сентября. Присоединиться к нему могут все желающие.

