Восьмиклассница представит Бурятию на лесном конкурсе

В научной работе она исследует динамику роста и развития лесных вредителей



Восьмиклассница Анастасия Панькова из школьного лесничества «Юный лесовод» Бичурского района представит Бурятию в финале лесного конкурса «Подрост» в номинации «Экология лесных животных».



В своей работе она исследует динамику роста и развития лесных вредителей - хвойных волнянок в сосновых насаждениях. Вместе с научным руководителем Анастасия разработала систему наблюдения за вредными насекомыми.



Работа Анастасии вошла в 30 лучших в России.



- Я впервые участвую в подобных конкурсах. Когда нам позвонили и сказали, что мы прошли в финал, я прыгала от счастья, - с улыбкой рассказывает юный лесник Анастасия.



Ранее её работа заняла первое место на республиканском этапе всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», а также в республиканском конкурсе «Сохраним землю».



- Такую тему мы выбрали из-за выявления новых очагов вредителей леса в России. Вместе с Анастасией решили понаблюдать за развитием и численностью хвойной волнянки, - поделилась научный руководитель Анастасии Раиса Собенникова.



Защита работы пройдёт 26 июня в режиме онлайн-конференции. Большое внимание при оценке работ жюри уделяет практической значимости проекта, глубине проработанности, осмысления материала и оригинальности подхода в решении проблемы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

