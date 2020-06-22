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Восьмиклассница представит Бурятию на лесном конкурсе

Восьмиклассница представит Бурятию на лесном конкурсе
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В научной работе она исследует динамику роста и развития лесных вредителей

Восьмиклассница Анастасия Панькова из школьного лесничества «Юный лесовод» Бичурского района представит Бурятию в финале лесного конкурса «Подрост» в номинации «Экология лесных животных».

В своей работе она исследует динамику роста и развития лесных вредителей - хвойных волнянок в сосновых насаждениях. Вместе с научным руководителем Анастасия разработала систему наблюдения за вредными насекомыми.

Работа Анастасии вошла в 30 лучших в России.

- Я впервые участвую в подобных конкурсах. Когда нам позвонили и сказали, что мы прошли в финал, я прыгала от счастья, - с улыбкой рассказывает юный лесник Анастасия.

Ранее её работа заняла первое место на республиканском этапе всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост», а также в республиканском конкурсе «Сохраним землю».

- Такую тему мы выбрали из-за выявления новых очагов вредителей леса в России. Вместе с Анастасией решили понаблюдать за развитием и численностью хвойной волнянки, - поделилась научный руководитель Анастасии Раиса Собенникова.

Защита работы пройдёт 26 июня в режиме онлайн-конференции. Большое внимание при оценке работ жюри уделяет практической значимости проекта, глубине проработанности, осмысления материала и оригинальности подхода в решении проблемы, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
конкурс Лес
 
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