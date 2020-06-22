В Иркутской области режим самоизоляции продлили до 28 июня

Работа летних веранд и турбаз возобновится 3 июля



Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев во время заседания оперативного штаба сообщил, что в связи с сохраняющейся непростой эпидемиологической ситуацией принято решение продлить режим самоизоляции в регионе до 28 июня.



Также во время заседания был поднят вопрос начала работы организаций туристического бизнеса, общественного питания, в частности летних, веранд кафе и ресторанов.



- Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля. При этом требования эпидемиологической безопасности в местах размещения должны соблюдаться неукоснительно. В гостиницах рекомендуем преимущественно семейное размещение. Питание будет организовано в номерах. При открытии летних веранд важное требование - соблюдение социальной дистанции. Санитарная обработка учреждений общепита с соблюдением требований обязательна, - отметил Игорь Кобзев.



Он подчеркнул, что большая ответственность в организации безопасного летнего отдыха граждан ложится на владельцев бизнеса. Он также напомнил мэрам муниципальных образований, что в условиях снятия некоторых ограничений, необходимо продолжать дезинфекцию общественных пространств, транспорта и строго контролировать соблюдение всех требований Роспотребнадзора. Особенно в отношении тех организаций, деятельность которых пока запрещена, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

