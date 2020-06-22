В Бурятии снимают сериал про мошенника Доржика

В первой серии Доржик, которого сыграл финалист Comedy Баттл Пурбо Ринчинов, «нашёл» в кафе телефон, наушники, сумку, кредитную карту и многое другое. Он пытается подобрать пароль от телефона, когда на него звонит его владелец. Хитрый Доржик обещает, что вернёт телефон, когда хозяин расскажет, какого он года рождения.





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Во второй серии Доржик много месяцев репетируют фразу, которую очень часто используют мошенники, представляясь сотрудниками банка. Сотрудник МВД, роль которого исполнил режиссёр и КВНщик Жаргал Бадмацыренов, предупреждает, что сообщать номер карты и секретный код никому нельзя.







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Мошенник Доржик в новой серии раскрывается в качестве актёра – Жаргал Бадмацыренов рассказывает о трёх любимых «сценках» юноши. Первая сценка называется «Мелочь» - Доржик якобы случайно рассыпает монетки у автобуса, и пока люди толпятся, крадёт из их сумок телефоны и деньги. Вторая сценка именуется «Земляк» - Доржик подходит к незнакомцу с распростёртыми руками, обнимает и обворовывает.







В третьей сценке мошенник притворяется пьяным, падает на людей, и залезает в их карманы.





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Уже третью неделю жители Бурятии смотрят мини-сериал про афериста Доржика, который пытается «провернуть» самые распространённые мошеннические схемы. Профилактические ролики выпускают бурятские КВНщики совместно с МВД по Бурятии.- Доржик во всю использует дедовские схемы преступления. К сожалению люди до сих пор ведутся на его ретро уловки. Наверное, потому что «всё новое - это хорошо забытое старое!» - так говорит Жаргал Бадмацыренов. А до него говорила «министра моды» Розы Бертен, которая стырила эту фразу у Жака Пеше. А Жак Пеше вычитал это у Вальтера Скотта в 18 веке... А Вальтер... короче схемы Доржика стары как мир, а мы до сих пор ведёмся, - рассказывает лидер КВН-движения Чингис Болотов.