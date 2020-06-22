В Бурятии снимают сериал про мошенника Доржика

Уже третью неделю жители Бурятии смотрят мини-сериал про афериста Доржика, который пытается «провернуть» самые распространённые мошеннические схемы. Профилактические ролики выпускают бурятские КВНщики совместно с МВД по Бурятии.
- Доржик во всю использует дедовские схемы преступления. К сожалению люди до сих пор ведутся на его ретро уловки. Наверное, потому что «всё новое - это хорошо забытое старое!» - так говорит Жаргал Бадмацыренов. А до него говорила «министра моды» Розы Бертен, которая стырила эту фразу у Жака Пеше. А Жак Пеше вычитал это у Вальтера Скотта в 18 веке... А Вальтер... короче схемы Доржика стары как мир, а мы до сих пор ведёмся, - рассказывает лидер КВН-движения Чингис Болотов.
В первой серии Доржик, которого сыграл финалист Comedy Баттл Пурбо Ринчинов, «нашёл» в кафе телефон, наушники, сумку, кредитную карту и многое другое. Он пытается подобрать пароль от телефона, когда на него звонит его владелец. Хитрый Доржик обещает, что вернёт телефон, когда хозяин расскажет, какого он года рождения.
Во второй серии Доржик много месяцев репетируют фразу, которую очень часто используют мошенники, представляясь сотрудниками банка. Сотрудник МВД, роль которого исполнил режиссёр и КВНщик Жаргал Бадмацыренов, предупреждает, что сообщать номер карты и секретный код никому нельзя.
Мошенник Доржик в новой серии раскрывается в качестве актёра – Жаргал Бадмацыренов рассказывает о трёх любимых «сценках» юноши. Первая сценка называется «Мелочь» - Доржик якобы случайно рассыпает монетки у автобуса, и пока люди толпятся, крадёт из их сумок телефоны и деньги. Вторая сценка именуется «Земляк» - Доржик подходит к незнакомцу с распростёртыми руками, обнимает и обворовывает.
В третьей сценке мошенник притворяется пьяным, падает на людей, и залезает в их карманы.