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В Прибайкальском районе Бурятии построят централизованное водоснабжение

В Прибайкальском районе Бурятии построят централизованное водоснабжение
Общество,  Фото:pixabay.com
Проектные и рабочие документации будут разработаны для сёл Турунтаево и Горячинск

В сёлах Турунтаево и Горячинск планируют построить системы централизованного водоснабжения. Строительство систем в двух населённых пунктах Прибайкальского района Бурятии будет вестись за счёт федеральных средств. Таким образом, около двух тысяч сельчан будут обеспечены чистой питьевой водой.

Для жителей микрорайона Черемшанский села Турунтаево появление централизованного водоснабжения — поистине историческое событие. Проблема обеспечения питьевой водой в этом микрорайоне существовала давно. Черемшанский был построен много лет назад, но к центральному водоснабжению были подключены только 2 многоквартирных дома. Жители частных домов пили воду из собственных скважин.

Сейчас эта проблема будет решаться. На сегодняшний день в муниципальном образовании Прибайкальского района приступают к разработке проектных и рабочих документаций на строительство централизованных систем водоснабжения в сёлах Турунтаево и Горячинск. Финансовую помощь в этом вопросе им оказывает правительство Бурятии. Из республиканского бюджета выделено более семи с половиной миллионов рублей. Минстрой Бурятии заключил соглашений с муниципальным образованием на выделение данной субсидии. В микрорайоне Черемшанский планируется построить водовод; а в селе Горячинск водозаборное сооружение, систему водоподготовки и сети водоснабжения. Там существующая система водоснабжения может обеспечить водой только приезжих курорта «Горячинск», при этом качественной её назвать нельзя. В связи с близким расположением горячих источников, в воде содержится большая масса сероводорода.

- Это проблема действительно существовала давно. Чтобы обеспечить всех жителей села чистой питьевой водой необходимы сотни миллионов рублей. Поэтому такое стало возможным лишь благодаря национальному проекту «Экология», – отметил министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятия Николай Рузавин. – Когда в республике началась реализация федерального проекта «Чистая вода» муниципальные образования столкнулись ещё с одной проблемой – отсутствием денег на разработку проектной документации. К счастью, мы решили эту проблему. Правительство республики теперь выделяет субсидии из республиканского бюджета на разработку. В этом году было выделено 43 млн рублей. Считаю, что с развитием туризма на Байкале в курортных зонах, в первоочередном порядке должны быть построены централизованные системы водоснабжения, а все приезжающие пить качественную, чистую питьевую воду.

После того, как будут разработаны проектные и рабочие документации можно говорить о начале строительства. Об этом сообщает пресс-служба минстроя РБ.
Прибайкальский район Бурятия водоснабжение ЖКХ строительство
 
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