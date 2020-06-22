Работы принимаются по 15 сентября включительно
Региональный конкурс видеороликов «Конституция РФ: Права и свободы» стартовал в Бурятии. В мероприятии могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Для участия в конкурсе необходимо создать видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в формате MP4.
Приём работ осуществляется с 15 июня по 15 сентября 2020 года включительно. Конкурсную работу необходимо отправить на электронную почту: alrf03@mail.ru. Обязательно следует указать в теме письма «Конкурс видеороликов».
Авторов трёх лучших работ ждут дипломы и ценные призы. Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах учредителей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.
Возрастное ограничение 12+
В Бурятии стартовал конкурс видеороликов о Конституции
Общество, Фото:
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