В Бурятии стартовал конкурс видеороликов о Конституции

Работы принимаются по 15 сентября включительно



Региональный конкурс видеороликов «Конституция РФ: Права и свободы» стартовал в Бурятии. В мероприятии могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. Для участия в конкурсе необходимо создать видеоролик продолжительностью не более 5 минут, в формате MP4.



Приём работ осуществляется с 15 июня по 15 сентября 2020 года включительно. Конкурсную работу необходимо отправить на электронную почту: alrf03@mail.ru. Обязательно следует указать в теме письма «Конкурс видеороликов».



Авторов трёх лучших работ ждут дипломы и ценные призы. Лучшие работы будут размещены на официальных сайтах учредителей конкурса. Об этом сообщает пресс-служба минспорта РБ.



Возрастное ограничение 12+

