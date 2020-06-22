Сбербанк предоставит скидку на ставку по ипотеке на новостройки

Новый увеличенный дисконт действует в рамках программы субсидирования с застройщиками первые 2 года и зависит от срока кредита



Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита:

- 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно);

- 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно);

- 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно).



Льготная ставка по программе господдержки с учётом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учётом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.



Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учётом других скидок и акций.



Также в Сбербанке действуют сниженные ставки в рамках стандартной программы субсидирования от застройщика на весь срок ипотеки:

- от 5,9% годовых – срок кредита до 7 лет (включительно);

- от 6,6% годовых – срок кредита до 12 лет (включительно);

- от 7,1% годовых – срок кредита до 30 лет (включительно).



Минимальные процентные ставки действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» в рамках стандартной программы субсидирования с застройщиками.



Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:

«В партнёрстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение строящегося жилья более доступным для россиян. Теперь наши клиенты сами смогут выбрать наиболее комфортный вариант субсидированной ставки — увеличенный дисконт в первые 2 года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита».



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Справка



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