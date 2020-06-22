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Сбербанк предоставит скидку на ставку по ипотеке на новостройки

Сбербанк предоставит скидку на ставку по ипотеке на новостройки
Общество, 
Новый увеличенный дисконт действует в рамках программы субсидирования с застройщиками первые 2 года и зависит от срока кредита

Сбербанк предоставит скидку до 3,5 процентных пункта на ставку по ипотеке в рамках программы субсидирования с застройщиками. Новый увеличенный дисконт действует первые 2 года с даты получения кредита и зависит от срока кредита:
- 3,5 п.п. при сроке кредита до 7 лет (включительно);
- 3,1 п.п. при сроке кредита 7-12 лет (включительно);
- 3 п.п. при сроке кредита от 12 до 30 лет (включительно).

Льготная ставка по программе господдержки с учётом скидки от застройщика составит от 2,6% годовых. Ставка по программе господдержки для семей с детьми — от 1,2% годовых. Ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке с учётом скидки от застройщика — от 4,6% годовых.

Минимальная процентная ставка по ипотеке действует для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках новой программы субсидирования первые 2 года с момента получения ипотеки. На оставшийся срок кредита применяется стандартная ставка по ипотеке Сбербанка с учётом других скидок и акций.

Также в Сбербанке действуют сниженные ставки в рамках стандартной программы субсидирования от застройщика на весь срок ипотеки:
- от 5,9% годовых – срок кредита до 7 лет (включительно);
- от 6,6% годовых – срок кредита до 12 лет (включительно);
- от 7,1% годовых – срок кредита до 30 лет (включительно).

Минимальные процентные ставки действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» в рамках стандартной программы субсидирования с застройщиками.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«В партнёрстве с застройщиками мы стремимся сделать приобретение строящегося жилья более доступным для россиян. Теперь наши клиенты сами смогут выбрать наиболее комфортный вариант субсидированной ставки — увеличенный дисконт в первые 2 года выплаты ипотеки либо стандартную скидку на весь срок кредита».

Выбрать квартиру в аккредитованных Сбербанком новостройках и оформить ипотеку со скидкой от застройщика можно онлайн на DomClick.ru.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
Сбербанк банки
 
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