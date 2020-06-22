Проголосовали более 800 жителей труднодоступных районов
В труднодоступных районах Бурятии по поправкам в Конституцию проголосовали уже 17% населения – это более 800 с лишним человек. Об этом сегодня сообщил председатель Избирательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайловский.
По его словам, уже подано более 39 тысяч заявлений на голосование вне помещений. Также подано более 12 тысяч заявлений о голосовании по местонахождению. В выходные в районах в участковых избирательных комиссиях была проведена тренировка. Районы уже получили средства индивидуальной защиты – в настоящий момент идёт распределение по УИКам.
Как сообщал «Байкал-Daily», больные коронавирусом и контактные будут голосовать в медучреждениях и обсерваторах.
- По голосованию среди больных и вылечившихся от коронавируса встаёт вопрос о тех, кто будет обеспечивать голосование. Мы получаем списки от минздрава – те, кто оформили документы, зачисляются в резерв и определяются в комиссии. Дай бог, чтобы не было очагов, - отметил Дмитрий Ивайловский.
Он подчеркнул, что в этой ситуации можно надеяться «только на дисциплину». Члены комиссии в медучреждениях будут подсчитывать голоса и сообщать их по телефону, а вся документация будет оставаться в больницах.
- Рекомендации таковы – конституционное право проголосовать есть у каждого, и комиссии должны это обеспечить. Все меры принимаются, проведены учения в медучреждениях и обсерваторах, - сказал председатель Избиркома.
Около 17% жителей Бурятии уже проголосовали по поправкам в Конституцию
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