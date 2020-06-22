В Улан-Удэ благодаря соцсетям собаку спасли от усыпления

- Спешу поделиться радостной новостью: собаку забрала к себе девушка Нина и спасла ей жизнь. Теперь Нюша (так зовут собаку) бегает по траве и радуется жизни! А я хочу сказать спасибо всем, кто поделился! Нина узнала про Нюшу из соцсетей! – рассказала художественный руководитель Бурятской филармонии.







- Друзья, на волне радостной новости про собаку, спасённую от насильственной смерти, мне рассказали про ещё одного брошенного на усыпление пса. Его зовут Миша. Сотрудница ветеринарной клиники Яна просила передать свой номер телефона, на случай, если кто-то захочет забрать его к себе. Телефон Яны 89024539767, - написала она в соцсети.







В Улан-Удэ спасли собаку, которую уже привезли на усыпление.Тревожный пост о том, что животное могут усыпить, написала на своей странице в Facebook художественный руководитель Бурятской филармонии Наталья Уланова.- Собаку привезли на усыпление, причина - переезд хозяина на планету Марс видимо. Бедная собака сидит и не понимает ещё, что её предали. Пожалуйста, помогите спасти беднягу. Может, найдётся новый хозяин. У нас очень мало времени, ребята, - сообщила она 16 июня.Пост быстро разлетелся по социальной сети: записью поделились 349 человек. И через несколько дней стало известно, что у собаки появился новый хозяин.Пользователи порадовались за Нюшу в комментариях: «Спасибо Нине за Нюшино счастье!», «Нюша счастлива», «Как же здорово», «Очень здорово», «Светлая и добрая весть», «Замечательная новость», «Огромное спасибо за спасение».Также Наталья Уланова рассказала про ещё одну собаку, брошенную хозяевами. Если не найдутся люди, готовые взять четвероного к себе, его усыпят.