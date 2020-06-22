 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 Июня

21 Июня

Популярное

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги

Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги
Общество,  Фото:"Заповедное Прибайкалье"
Работники провели ревизию дома и на рабочих местах

Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области собрали макулатуру. К сбору присоединились все отделы, общими усилиями было набрано 433 килограмма бумаги и 34 килограмма картона.

- В дело пошли не только отслужившие своё бумажные наглядные материалы, черновики, но и домашние «накопления»: учебные тетради, дневники и атласы сыновей, книги не представляющие ценности, и даже мои некогда любимые журналы о моде и красоте. Хочу отметить коллег из лесного отдела и бухгалтерии: они откликнулись среди первых и тоже провели массовую ревизию дома и на рабочих местах, - отметила сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Людмила Хамисова.

Всё собранное оперативно забрала компания, которая специализируется на переработке макулатуры.

- Вырученные от сбора деньги – пусть и небольшие – будут потрачены на призы лидерам сбора. Мой отдел свой результат в общий зачёт не включал. Всё-таки мы — организаторы мероприятия. Но коллег мы обязательно порадуем небольшими подарками! – поделилась Людмила Хамисова.

Справка:

ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории общей площадью 1302,1 тыс. га: Байкало-Ленский заповедник, заказник Красный Яр, Прибайкальский национальный парк и Тофаларский заказник.
макулатура экология
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Чингис Ли переезжает из Бурятии в Хакасию
Общество, 22.06.2020
Эпатажный бурятский певец распродаёт свою недвижимость в Бурятии
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги
Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги
Общество, 22.06.2020
Работники провели ревизию дома и на рабочих местах
70 % жителей Бурятии готовы голосовать за принятие поправок к Конституции
70 % жителей Бурятии готовы голосовать за принятие поправок к Конституции
Общество, 22.06.2020
За прошедшую неделю рост числа одобряющих поправки к Конституции в Бурятии составил 2 %
В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
В Бурятии за сутки выявили 43 новых случая COVID-19
Общество, 22.06.2020
Сейчас лечение проходят свыше 900 человек
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Общество, 22.06.2020
Мужчину дважды поймали нетрезвым за рулём
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
В Бурятии местами ожидаются дожди и грозы
Общество, 22.06.2020
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
В Улан-Удэ после дождя автомобили «утопают» в лужах
Общество, 21.06.2020
Горожане делятся в соцсетях фотографиями и видео
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
В Улан-Удэ в пятницу произошло два ДТП на одной улице
Общество, 21.06.2020
В результате аварий никто не пострадал
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
В Иркутской области за сутки выявили 194 больных коронавирусом
Общество, 21.06.2020
В Забайкалье за последние сутки выявили 69 новых больных
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
В Бурятии выпустили клип «Спасибо, дорогие доктора»
Общество, 21.06.2020
В клипе показаны медики республики, их напряжённая повседневная работа. ВИДЕО
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
В Бурятии военные психологи проводят работу с новобранцами
Общество, 21.06.2020
Исследования проводятся с использованием современных психологических тестов, бесед, наблюдений
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
В Бурятии военные примут участие в акции «Свеча Памяти»
Общество, 21.06.2020
Участники акции возложат цветы к Вечному огню и зажгут памятные свечи у мемориальных плит с изображениями воинов

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^