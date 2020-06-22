Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» собрали 433 кг бумаги

Работники провели ревизию дома и на рабочих местах



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутской области собрали макулатуру. К сбору присоединились все отделы, общими усилиями было набрано 433 килограмма бумаги и 34 килограмма картона.



- В дело пошли не только отслужившие своё бумажные наглядные материалы, черновики, но и домашние «накопления»: учебные тетради, дневники и атласы сыновей, книги не представляющие ценности, и даже мои некогда любимые журналы о моде и красоте. Хочу отметить коллег из лесного отдела и бухгалтерии: они откликнулись среди первых и тоже провели массовую ревизию дома и на рабочих местах, - отметила сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Людмила Хамисова.



Всё собранное оперативно забрала компания, которая специализируется на переработке макулатуры.



- Вырученные от сбора деньги – пусть и небольшие – будут потрачены на призы лидерам сбора. Мой отдел свой результат в общий зачёт не включал. Всё-таки мы — организаторы мероприятия. Но коллег мы обязательно порадуем небольшими подарками! – поделилась Людмила Хамисова.



Справка:



ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории общей площадью 1302,1 тыс. га: Байкало-Ленский заповедник, заказник Красный Яр, Прибайкальский национальный парк и Тофаларский заказник.

